Las primeras fotos que compartió Federico Álvarez Castillo tras escándalo del cordero

Uno de los escándalos de este verano fue el episodio que se vivió en la casa de José Ignacio de la modelo Lara Bernasconi y el creador de la marca de ropa Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo, cuando un cordero cayó directamente desde un helicóptero a la piscina de la pareja.

Si bien desde un primer momento ambos negaron estar vinculados con el hecho cuando el video del mismo alcanzó dominio público, el repudio en las redes se hizo notar y finalmente se supo quién fue el responsable de arrojar el animal a la pileta: Eduardo "Pacha" Cantón.

El autor material del fuertemente criticado "chiste" declaró el 17 de enero ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay, y confirmó que fue él quien arrojó el animal. "Yo tiré el cordero. Intenté hacer una broma y salió mal", confesó. Cantón relató que el jueves 9 de enero arrojó en la pileta de Álvarez Castillo un cordero criado en unos de sus campos, y detalló que se subió a bordo de su helicóptero, un Robinson 44, acompañado de un copiloto.



Desde un primer momento, Federico Álvarez Castillo rechazó cualquier relación con incidente y aseguró en un comunicado que se trató de una broma de muy mal gusto, a pesar de que en el primer video se escuchan risas femeninas, y en otro se lo ve al empresario tomar el animal directamente desde el agua.

El repudio generalizó llevó al empresario a cerrar comentarios en Instagram, al igual que su mujer. Sin embargo, hace unas horas, volvió a la red social para publicar dos imágenes de unas viviendas de José Ignacio. "Conjunto de casas mimetizadas con las piedras", escribió el empresario en un posteo que no supera los 10 comentarios. El post previo data del 9 de enero, precisamente unos días antes de la viralización del video. Si bien se esperaba un mea culpa de Álvarez Castillo, su regreso a las redes no fue para pronunciarse sobre lo acontecido.



Por su parte, Lara, quien también se apegó a la versión de que no estaba al tanto de la "broma" que hicieron con el animal, no volvió a publicar en Instagram hasta el momento, red social a la que subía con frecuencia posteos, entre otras cosas, de recetas de cocina.

Por su parte, Lara, quien también se apegó a la versión de que no estaba al tanto de la "broma" que hicieron con el animal, no volvió a publicar en Instagram hasta el momento, red social a la que subía con frecuencia posteos, entre otras cosas, de recetas de cocina.