Preparan otra denuncia por violación contra Darthés, que faltó a la audiencia con Calu Rivero

La misma semana de la denuncia presentada por la actriz Thelma Fardin, la abogada Raquel Hermida informó que en los próximos días se presentará una nueva denuncia por violación contra el actor Juan Darthés.

Hermida contó en a varios medios argentinos, que “hay una chica, que no pertenece al mundo de las actrices sino a los trabajadores técnicos, que también padeció un abuso sexual con acceso carnal. Está siendo tratada desde el punto de vista psicológico hace aproximadamente 90 días, para afrontar la firma de una denuncia que ya está hecha y solamente necesitamos el OK de la psicóloga para presentarla”.

“No es una actriz sino una integrante de la producción y que iba a radicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla. Ya que una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar", insistió la letrada.

Hermida, quien representa legalmente a Anita Coacci, una de las anteriores denunciantes por abuso, contó además que la llamaron por teléfono para ofrecerle dinero a cambio de que no representara a las víctimas de Darthés. “Hablé con las chicas y me dijeron que no querían negociar nada, y que no tenían ningún interés de dinero, sino que esto se supiera", señaló.

Esta sería la quinta denuncia contra Darthés, y la segunda que llegaría a instancias legales, después de las acusaciones de las actrices Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes fueron víctimas tanto de acoso como de abuso por parte del actor, en ámbitos laborales, y la de esta semana por parte de Thelma Fardín.

Calu Rivero, después del faltazo de Darthés a la mediación en la causa que le inició por "manchar su buen nombre y honor" con su denuncia de acoso sexual: "Siento que la mujer por fin ganó... y me parece increíble. Me siento a salvo. Me siento escuchada, protegida. Quiero hechos" pic.twitter.com/dLrx8rhn7Q — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 13 de diciembre de 2018

Pero además, hoy jueves debía realizarse una audiencia de conciliación entre Rivero y Darthés, por la demanda que él le inició a ella, por “manchar su buen nombre y honor”. Sin embargo, la actriz se presentó y el demandante no, y ella se retiró de Tribunales sobre el mediodía, entre lágrimas y emocionada por todo lo ocurrido en estos días.