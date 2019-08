Preocupado por su dieta, Marcelo le hizo un reclamo a Cande Tinelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diseñadora y cantante se define como "vegetariana casi vegana", algo que a su padre parece preocuparle, porque quiere que incorpore carnes a su dieta habitual.

Candelaria Tinelli ha dado a conocer los problemas de alimentación que tuvo durante su adolescencia. Si bien también reconoció que está recuperada, Marcelo parece estar pendiente de la salud de su hija. Por lo pronto, Cande publicó un simpático diálogo que ella mantuvo con el animador, que se hizo pasar por un simpático personaje para que ella consuma carnes.¿El nombre del alter ego de Marcelo? Daniel Chicken.

Cande compartió con sus seguidores la captura de pantalla con la conversación de WhatsApp con un contacto que está agendado como “Padre” y que lleva, a su lado, el emoji de un señor.

Lo único que se ve en el chat es su foto de perfil, que es un pollo entero al horno, y un mensaje de papá Marcelo que declara: "Hola. Soy Daniel Chicken (“pollo”, en ingles). Me dijeron que no te llamo. Hace mil que no te veo. Cuando quieras charlamos”.

A propósito de la imagen, la hija del famoso conductor de ShowMatch escribió: "Mi viejo siempre tan creativo con foto de perfil de pollo y todo para que me clave un animalex", y mencionó a su padre con su nuevo seudónimo: Marcelo Tinelli, alias: Daniel Chicken.