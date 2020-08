Preocupación por denuncias de acoso sexual y machismo en el mundo del carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aparición de una cuenta de Instagram cargada de denuncias por acoso y violencia de género hacia distintas figuras del ambiente carnavalero encendió el debate en las redes sociales.

Bajo el título "Varones de carnaval", la cuenta denuncia de forma anónima situaciones de acoso sexual y señala a grupos o componentes del Carnaval de mayores muy reconocidos y también de las "promesas". En algunos casos se involucran a menores, propuestas indecentes o insultos sexistas.

Las publicaciones sacudieron el ambiente y ya hubo algunas reacciones oficiales. La Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) sacó un comunicado en el que asegura que se harán las "investigaciones" de los casos y advierte que en caso de no ser denuncias infundadas, "adelante las acciones por Difamación y/o Injurias que fueran procedentes".

Ninguna de las denuncias de "Varones de carnaval" tiene firma. La institución también invita a las denunciantes a preguntar sus denuncias en la institución.

Lee el comunicado completo:

Comunicado ADICAPRO.

Visto las publicaciones desde el Anonimato de un Muro en redes sociales denominado “VARONES DE CARNAVAL” donde se refiere al Carnaval de las Promesas, Socios Directores y/o Técnicos relacionados con algunos Conjuntos se comunica:

1. Que ADICAPRO es una Asociación Civil con más de 30 años de trayectoria, que a través del Art. 2 de Estatuto promueve el respeto y postulados morales siendo receptiva de todas las personas que quieran denunciar hechos situacione4s de abuso y/o maltrato.En ese sentido ha recibido a todos quienes quieran denunciar hechos por los cuales se sientan perjudicados a través de su Departamento Legal , ha realizado las denuncias y/o el acompañamiento a quienes han denunciado , como también el seguimiento de Psicóloga de la Institución que ha hecho valoraciones en relación a tener un acompañamiento de análisis

2. Que se ha cumplido con las normas de las Leyes 18561 y 19580, incluso en Fiscalía e INAU, denunciando hechos relativos a posibles reprobables; por otra parte ha suspendido y expulsado a Socios de la Institución con el procedimiento Estatutario, incluso interviniendo Conjuntos .

3. Que también debe velar por la Institución y sus Socios, y en ese sentido se realizaran las investigaciones correspondientes frente a las Autoridades Administrativas y/o Judiciales que correspondan en su mérito para determinar procedencia o no de las aseveraciones que se exponen en dichas publicaciones (si son ciertas o no), en caso de no serlo se seguirán adelante las acciones por Difamación y/o Injurias que fueran procedentes, una vez que se determine quién es el o los responsables de las comunicaciones, y quienes son los que publican .

4. Que ADICAPRO siempre tuvo la voluntad de escuchar a quienes se acercaron o acerquen a la Institución para que se tomen las medidas ante posibles hechos que hayan pasado o pasen, con el resguardo de ser requerido de la Ley 18331, Protecci{on de Datos y Habeas Data .5. Que sembrar dudas en torno a una o varias personas, no teniendo ADICAPRO los elementos firmes de denuncia, hace pasible que la Propia Institución se presente ante Autoridades Judiciales y/o Delitos Informáticos para determinar datos. ADICAPRO a su vez ya está trabajando en una Comisión denominada COMPONERTE, donde junto a Profesionales acordes, los propios niños y jóvenes pueden exponer sus dudas o el manejo de sus denuncias. En el entendido de que puede haber personas afectadas en torno a publicaciones desde el Anonimato, se sugiere que las mismas sean presentadas en la Institución. En el marco Legal de las Leyes 18561, 19580, 19747 y normas contenidas en Estatuto de ADICAPRO, se lleva este comunicado

.Comisión Directiva .