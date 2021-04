La preocupación de Ana Inés Martínez por un hacker que accedió a su celular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ana Inés Martínez fue víctima de un siniestro ciberataque. Un hacker logró acceder a su celular y se apoderó de su cuenta de Instagram, red en la que la periodista se mostraba muy activa. Actualmente su usuario figura fuera de servicio y el atacante le pide dinero a la periodista a cambio de devolverle la cuenta.

Preocupada, Martínez pidió en Twitter (una red a la que todavía tiene acceso) la ayuda de "un especialista o de un comunicador que haya pasado por una situación similar": "Me acaban de hackear la cuenta de Instagram. No puedo entrar a ella y me están pidiendo dinero por whatsapp porque también accedieron a mi cel. Solamente necesito recuperar urgente mi cuenta", explicó.

Por favor necesito ayuda de especialista, o de algún comunicador q haya pasado por esto. Me acaban de hackear la cuenta de Instagram. No puedo entrar a ella y me están pidiendo dinero x whatsapp porque también accedieron a mi cel. Solamente necesito recuperar urgente mi cuenta 🙏🏻 — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) April 28, 2021

Tras la publicación del mensaje, Martínez se asesoró con profesionales en redes sociales y realizó la denuncia correspondiente en delitos informáticos con el fin de que se confirme el "secuestro virtual" y pueda volver a tener su cuenta en la red social.

Meses atrás, la comunicadora Luciana González pasó por una situación similar cuando un hacker procedente de Turquía también la engañó para apoderarse de su usuario de Instagram. En aquella oportunidad la historia encontró un final feliz ya que la integrante de Algo Contigo denunció el extraño movimiento y pudo hacerse nuevamente de su perfil antes de que fuera demasiado tarde.