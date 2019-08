Preocupa la salud de Raúl Portal que permanece internado tras un ACV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Raúl Portal, uno de los conductores televisivos más reconocidos, atraviesa un duro momento. El periodista de 79 años está internado en una clínica, donde se recupera de un ACV. La noticia la dio el periodista Lío Pecoraro en la noche del lunes. "Toda la fuerza y el cariño para el querido Raúl Portal. Lo sé hace tiempo y estoy autorizado a contarlo ahora. Hace un año sufrió un accidente cerebro vascular y se recuperó. Al tiempo le dieron dos más y se encuentra internado, en plena rehabilitación y acompañado por su familia", publicó en Twitter.

Su esposa Lucía Portal habló con LA NACION y no solo confirmó la noticia sino que también desmintió falsos rumores como que el conductor padece álzheimer. "Es mentira lo del álzheimer, tuvo un ACV y está en una clínica rehabilitándose", aclaró.



Además, en la red social Twitter agradeció los mensajes de aliento y se mostró optimista: "Si Dios quiere, va a salir adelante. Tengo mucha Fe".



Según pudo saber LA NACION, Raúl Portal solo recibe la visita de cinco personas, ya casi no habla y, por momentos, no reconoce a sus propios familiares.



Una de sus últimas notas fue en el ciclo Pura Vida, por la TV Pública. Allí habló de su participación activa en la Obra Don Orione, que brinda atención integral a más de 1500 personas con discapacidades severas. "Hace mucho me involucré con la solidaridad. Yo siempre digo: 'Hacer el bien o hacer el bien'. Cada uno hace algo por alguien. Y no se puede ser feliz entre infelices", explicó.



"Entrás uno y salís otro. Además, virás la concepción de discapacidad. Yo hice muchos programas en silla de ruedas, la gente le tiene mucha impresión a eso. ¡Y es solo una silla! Las verdaderas incapacidades son las nuestras: los que perdieron la capacidad de amar, los que perdieron la capacidad de luchar y los que perdieron la capacidad moral", continuó.