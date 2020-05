¿Qué pregunta no pudo hacerse en la conferencia con el presidente?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un micrófono descompuesto le jugó una mala pasada al periodista Nelson Hernández, de Minas Cable Visión. El comunicador era uno de los comunicadores que participó de la videoconferencia con el presidente Luis Lacalle Pou este lunes pero a pesar que se intentó el contacto dos veces, ni Hernández ni su equipo pudieron resolver el incoveniente.

La situación generó curiosidad sobre lo sucedido y en especial, sobre la pregunta que Hernández quería pero no pudo formular.

Este martes, durante su programa radial, Hernández contó cuál era la interrogante que tenía planteada y confía en que el mandatario pueda responderla.

"La pregunta estaba orientada a muchas de las personas que estaba orientada a muchas de las personas que quizás estén escuchando, que están pasando un momento difícil y que son pequeños grandes trabajadores del Interior del país. Estoy hablando de aquellos que le ponen el hombro día a día con su trabajo a actividades como un raid o a una criolla. Estoy hablando de fiestas, pero también me refiero al trabajo de los músicos y de la cultura que son jornaleros y que pasan por un momento muy difícil. A ellos quería enfocar la pregunta al presidente para que él les transmitiera el mensaje de cómo el gobierno, en esta nueva normalidad, piensa solucionar la situación de estos momentos y el futuro de estas personas", dijo Hernández en una editorial que dio en sus programas La Lupa (Emisora del Este) y Desayuno y noticias (Federal FM) .

Sobre lo sucedido, Hernández confirmó la falla del micrófono y dijo haberse sentido muy mal por no haber podido formular su intettogante, aunque evitó "echar culpas" a ninguno de sus compañeros.

En redes sociales, Hernández respondió a los que se burlaron de la situación.

A los que llamaron mensajearon y saludaron, a los que se mofan y a los que que disfrutan, no pasó nada. Que un micro no funcione no es nada en la vida. No es nada de lo.mucho que uno tiene y tuvo que luchar siempre. Orgulloso de la tarea que elegí, de mi.familia y de los que me pasaron mensajes y llamadas, de los que te quieren de verdad... Lo demás, cada uno que lo disfrute como.quiera y le guste. Gracias a el equipo, al cable, a la radio, a todos. Gracias a los que se mofan también porque todo sirve para crecer. No.pasa nada. A dormir un rato y mañana seguir, gracias al Presidente y su equipo. En la vida se agradece se da vuelta la hoja y se sigue, nada más. Soy quien soy, ni el mejor ni el peor, soy como me formaron, como me criaron, orgullosamente más que nunca, Nelson José Hernández Herrera, el mismo de siempre. A todos, todos gracias buenas noches", escribió en su Facebook una vez finalizada la videoconferencia.

"No se debe echar culpas. Ayer no era fácil.

El Cabeza. Esta es más una reacción del corazón.