La pregunta incómoda de Mirtha Legrand que causó rechazo en las redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tienen una muy relación y la propia Mirtha Legrand lo reconoció cuando comentó el gesto que tuvo Mario Massccesi con ella, el día que perdió a su hermano, José Martínez.

La charla, al igual que con el resto de los invitados que participaban del almuerzo televisado del domingo, transcurría en armonía hasta que la Chiqui hizo una pregunta que descolocó al periodista de Telenoche y Canal 13, de Buenos Aires, sobre su vida personal.

La confianza entre ambos hizo que la conductora le preguntara en otro tramo de su programa por un episodio muy duro, "un secreto que jamás le había confesado a su familia", como él mismo describió en una visita anterior al ciclo de eltrece.

"¿Fuiste violado?", le preguntó Mirtha en dos ocasiones, lo cual generó un silencio en la mesa. El periodista le aseguró que no iba a responderle. "No lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático, nunca lo voy a contar públicamente".

De todos modos, la conductora le insistió con la consulta, pero Massaccesi estaba firme en su postura de no responder: "Viví una situación muy fea de la que salí solo porque yo tenía claro dónde tenía que ir, nunca voy a contarlo, yo huí hacia adelante con este sueño que quería hacer en mi vida. Por eso digo que el periodismo me salvó, he trabajado mucho para sanar", expresó Mario.

"Toda la felicidad que yo he vivido desde los 33 años ha sanado todo el dolor que sufrí cuando era chico, adolescente, joven", expresó. Sin embargo, Legrand le marcó que en televisión se suelen compartir las cosas. En ese instante intervino otra comensal, la actriz de Monzón, Carla Quevedo, quien explicó: "Las víctimas solo hablan cuando pueden hablar, cuando quieren" y que "hay que respetar sus tiempos".

Mirtha, para cortar con la tensión que se palpaba en ese intercambio, le consultó a Massaccesi si estaba enamorado y él dijo no estarlo. La diva le dijo que es un hombre apuesto y que no podía entender cómo no se había enamorado. El comunicador prefirió no continuar con el tema y le indicó a la diva que él suele trazarse una línea cuando le consultan sobre la vida privada y aclaró: "Hay que cuidarse, eso es conocerse".

Críticas

De inmediato, las redes sociales estallaron contra la conductora. "Alguien me explica por qué la señora no es un poco más sutil para hablar...", "Mirtha qué falta de respeto a Mario te excedés, después no pidas disculpas...", "Admiro la entereza de Mario Massaccesi. Y si no quiere contar, bien por él", fueron algunos comentarios que publicaron los usuarios de Twitter que siguieron atentamente ese momento televisivo.

Alguien me explica por qué la señora no es un poco más sutil para hablar. Se puede ser más asquerosa diciendo "fuiste violado? Fuiste violado?" Señora está por contar un hecho fuerte de su vida puede ser un poco más empatíca ?? 🤦🏻‍♀️ — Bianca Herrera (@Bian18herrera) September 8, 2019

En base a La Nación/GDA