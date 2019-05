El posteo de Fabian Gianola que borró tras haber sido señalado por acoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor Fabián Gianola ha sido acusado por varias excompañeras de comportamientos linderos al acoso sexual. La última en señalar tales actitudes fue Celina Rucci.

La vedette calificó a Gianola como "demasiado abrazador, cariñoso y toquetón". "Él tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban, y los seguía haciendo", explicó Rucci.

El actor se ha llamado a silencio sobre tales acusaciones. Consultado por la prensa en más de una oportunidad, se niega a hacer declaraciones.

Pero este fin de semana hizo un posteo en redes que bien pudo ser una respuesta. Aunque luego lo borró, los medios tomaron las capturas correspondientes.

Gianola compartió una foto de un grafitti donde se lee "detrás del miedo está la libertad". Acompañó la imagen con una serie de corazones negros y tres hashtag: "Amenazas, Denuncias falsas y Persecución", escribió. Minutos después eliminó la publicación.

No es la primera vez que Gianola es señalado por conductas presuntamente abusivas. En 2018, la actriz Fernanda Meneses hizo una dura acusación pública en su contra.

"En medio del ensayo me puso la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director y las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. Ese día fue una tortura para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca", relató Fernanda, quien había sido compañera de Gianola en un programa de TV en Canal 9 de Argentina.

En aquella oportunidad, Gianola negó las acusaciones. "Cuando levantaron el sketch del programa que hacía con ella, entendió que yo la tenía que indemnizar, que le tenía que dar un dinero. Yo le dije que yo no era parte de la producción y ella insistió que yo igual le tenía que dar dinero, que no me creía. Como yo no le di nada amenazó a mis hijos, mandó capturas del Facebook de mis hijos a mi WhatsApp y me amenazó con que iba a ir a la televisión a hacerme mier… Y así fue. No hay denuncia judicial, nada, es mediática obviamente", declaró.