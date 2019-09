Pollo Álvarez con su mamá y las diosas argentinas disfrutan la previa de #LosMásVistos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Pollo", Joaquín Álvarez, conductor de Nosotros a la mañana (Eltrece de Buenos Aires) recurrió a su cuenta Instagram para transmitir sus sensaciones tras arribar a Punta del Este con su mamá, para participar este sábado de la entrega de #LosMásVistos.

Su flamante esposa, la influencer Tefi Russo se encuentra de viaje por trabajo en España. Aprovechando la "soltería", el comunicador escribió de mañana una extensa reflexión sobre el privilegio que tiene de poder disfrutar esta experiencia con su mamá.

"Qué linda sensación es poder ver disfrutar a mi mamá, que lindo es poder compartir los lindos momentos con ella.

Ella no es de viajar y yo no soy de tener mucho tiempo , la última vez que viajamos juntos yo tenia 15 años y aún lo recuerdo, ahora casi sin querer se dio que vengamos solos a Uruguay dos días juntos y su felicidad me llena el alma.

Me pregunta todo, desde los botones del teléfono para pedir agua para el mate hasta como es tal o cual cosa. La veo reír y es una mujer que pelea mucho el día a día hace varios años ya.

En fin, lo comparto porque me siento feliz y porque de verdad es recomendable para quien pueda".

El "Pollo" está a full desde su Instagram Stories, donde publica, a modo reality, sus andanzas en Punta del Este junto a su madre.

Bebé a bordo

Zaira Nara también llegó el viernes de noche a Punta del Este y aprovechó la soleada jornada del sábado para caminar por la península. La morocha, que espera un hermanito para Malaika, suele ser protagonista en TvShow. Sus notas generan particular interés por parte de los usuarios del portal y, por eso, recibirá un reconocimiento a su trayectoria que ya tiene más de diez años en el medios argentinos. Actualmente, se luce como conductora de Morfi, el magazine de Telefe que se emite de lunes a viernes.

Vayaina y diosa de los veranos

Por su parte, Floppy Tessouro, que será una de las atracciones de la noche, llegó este sábado de mañana procedente desde Buenos Aires. En sus historias de Instagram la rubia posteó la espectacular vista de la Playa Mansa con la isla Gorriti de fondo.

La modelo, ex cola Reef y Gran Hermano, es habitué de Punta del Este. De hecho, uno de los días más importantes de su vida lo vivió en esta ciudad, cuando contrajo enlace con Rodrigo Fernández Pietro. Además, desde hace varias temporadas se luce en TvShow como una de las diosas del verano que disfruta de las clases de zumba del uruguayo, Charly San Martín.

Actualmente, la madre de Moorea (3) se luce en la vecina orilla en las tardes de América TV, como una de las "vayainas" que es como Moria Casán bautizó a las panelistas de su ciclo vespertino, Incorrectas.

"Hoy Punta del Este por trabajo, en este lugar divino @enjoypuntadeleste.

Tengo la suerte de recorrer diferentes lugares haciendo lo que me gusta, soy una afortunada por eso... Como siempre digo, sigan sus sueños y hagan lo que hagan, que sea con pasión", escribió Flor desde su cuenta Instagram.