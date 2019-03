Política indignada con un titular de "Desayunos informales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La integrante de La Alternativa fue consultada durante programa del lunes por Juanchi Hounie si apoyaría una opción que no fuera el Frente Amplio para el próximo gobierno y Andreoli dijo que "no".

"En mi caso personal, no", sostuvo la política. A partir de esa respuesta, la producción del programa publicó en su cuenta de Twitter un fragmento del video y un titular que no le gustó nada a Andreoli.

"¿Qué pasaría en un eventual balotaje donde no estuviese La Alternativa?: Selva Andreoli apunta que no podría votar por otra opción que no fuese el Frente Amplio", postearon desde la cuenta de Desayunos. Al rato, la integrante de La Alternativa respondió: "Esta conclusión es antojadiza. Que no vote a una opcion que no sea FA, o sea blancos o colorados, no quiere decir que Vote al FA. Este titular no refleja mi opinión, sino que repite la pregunta del periodista como si la dijera yo. Asi no".

@desayunos12 Esta conclusion es antojadiza. Que no vote a una opcion que no sea FA, o sea blancos o colorados, NO quiere decir que Vote al FA. Este titular no refleja mi opinion, sino que repite la pregunta del periodista como si la dijera yo. Asi no. https://t.co/brD4IgYTM9 — Selva Andreoli (@SelvaAndreoli) 25 de marzo de 2019

Juan Miguel Carzolio, integrante de Desayunos, pese a no estar presente en el momento de la entrevista en vivo le respondió: "Selva, perdón, no estuve en la entrevista así que hoy la miro de afuera. Pero el titular no dice que votarías al Frente Amplio sino que 'NO' votarías a otro, que fue lo que dijiste. Que alguno lo mal interprete no es culpa del titular que se ajusta a tu respuesta, y hasta al tuit".

Lejos de quedarse callada, Andreoli le explicó a Carzolio el motivo de su molestia: "Se ha desatado una campaña en redes en base a lo que tituló el programa. Es como tu dices: el titular repite la pregunta del periodista con una conclusión falsa. No es habitual en un programa tan serio como Desayunos. Lamento que no hayas estado. Abz".

Carzolio por su parte, lejos de cambiar su postura, cerró el intercambio con la siguiente reflexión: "No estoy de acuerdo. Entiendo que haya gente que te haya mal interpretado a vos, y que pueda mal interpretar el titular. Pero en lo literal dicen lo mismo (vos y el titular), y no es lo que algunos han mal interpretado. El titular no dice que votes el Frente en el balotaje. Beso".

Se ha desatado una campaña en redes en base a lo que titulo el programa. Es como tu dices: el titular repite la pregunta del periodista con una conclusion falsa. No es habitual en un programa tan serio como Desayunos. Lamento que bo hayas estado. Abz https://t.co/HupMJYM9wh — Selva Andreoli (@SelvaAndreoli) 25 de marzo de 2019

Pasadas las instancias electorales, habrá que ver cuál será la postura de Andreoli y su colectividad política en caso de balotage.