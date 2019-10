Polémico tuit de Nacho Álvarez: "Uruguay necesita un cambio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Álvarez alborotó Twitter con un mensaje en el que sintetiza su análisis de la campaña electoral. Aunque se muestra crítico con (Carlos) Moreira, (Raúl) Sendic y con (Guido) Manini Ríos, entre otros, todos se quedaron con la frase final: "Uruguay necesita un cambio, ¿es tan difícil?"

En el tuit completo, el periodista asegura: "Moreira estuvo mal. Sendic estuvo mal. Lo de Maduro es indefendible. Manini está rodeado de fachos. Andrade vive en otra galaxia. El gobierno hace campaña. Vivir sin miedo no amerita una marcha en contra. Las feministas están pasadas. Uruguay necesita un cambio. Es tan difícil?"

El mensaje acumuló rápidamente decenas de respuestas, muchas de ellas críticas con el análisis y con la sentencia final. Una de las más críticas fue la exministra Carolina Cosse.

"Moreira sigue en el cargo, Sendic no. Si Lacalle gana Manini le dirá lo que puede hacer o no. Si el gob fue tan malo no te preocupes por su ‘campańa’. De feminismo no entendes. Lo que haces acá no es periodismo y comparto,

@Oandradelallana anda volando debe ser de otra galaxia si", escribió.

El periodista presenta hoy el último capítulo de Santo y seña electoral, un ciclo de entrevistas a los candidatos. Tras las visitas de Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, este miércoles le toca el turno a Ernesto Talvi.