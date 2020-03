Polémico mensaje de Daniel Chasquetti a los noticieros: "La gente está caceroleando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Chasquetti lanzó un picante comentario desde su cuenta de la red social Twitter dirigido a los noticieros de los canales de TV por presunta omisión de algunas manifestaciones de protesta registradas en Montevideo la noche de este domingo.

"Avísenle a los noticieros que la gente está caceroleando ", escribió la noche de este domingo en su cuenta de Twitter.



Avísenle a los noticieros que la gente está caceroleando — Daniel Chasquetti (@Chasquetti) March 23, 2020

El comentario generó más de 400 respuestas en pocas horas, algunas de respaldo y otros condenando que en situación de crisis sanitaria, el politólogo repare en un foco de protesta.

"Envíanos el video contigo aplaudiendo, Daniel. Los trabajadores de la salud merecen tu aplauso", le respondió el economista Aldo Lema en referencia a los aplausos hacia el personal de salud, también registrados en Montevideo. El politólogo respondió con un "no te hagas el listo" y procedió a bloquear a Lema.

2 imágenes dicen más que 240 caracteres. pic.twitter.com/h53WtW2KGL — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) March 23, 2020

El futbolista Agustín Viana también salió al cruce de Chasquetti: "La grieta enfermiza es capaz de lograr que enfrentando una pandemia mundial haya gente que con 20 días de gobierno fomente cacerolar. Irresponsables", escribió el deportista que milita en un equipo de Chicago, Estados Unidos.

Fernando Tetes terceó en la discusión. "Pero el caceroleo es opinión de la gente Agustin. No pensemos que todo se maneja por gente que controla cabezas. Somos inteligentes vos y yo. No minimicemos la opinión colectiva, nos guste o no. Yo hablo de eso. Podemos estar de acuerdo o no con el contenido", escribió.