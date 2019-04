El polémico mensaje de cumpleaños de Diego Maradona a su hija Dalma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes fue un cumpleaños más que especial para Dalma Maradona , el primero que pasa como madre de la pequeña Roma, que nació el 13 de marzo. Alejado de la familia y sin ningún tipo de diálogo con su hija, Diego quiso dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales, y aprovechó el momento para pasarle factura a su ex mujer, Claudia Villafañe.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", escribió el exjugador en su cuenta de Instagram, en donde publicó una imagen de cuando su hija era pequeña.

Desde su cuenta de Twitter, Dalma decidió responder a este mensaje con palabras claras y defendiendo a su madre. "¡Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMA DE MI CORAZÓN! AMOR O NADA!", escribió.

Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON!❤️ AMOR O NADA! 😍 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 2 de abril de 2019

La separación entre Diego y Dalma se originó con la contienda judicial que el exfutbolista mantiene con Claudia Villafañe. Hace un año, empeoró cuando Maradona decidió permanecer en Dubai en lugar de acudir a la boda de su hija en Buenos Aires. El futbolista había explicado que quería estar presente en un partido que disputaba el equipo que entonces dirigía.



Desde ese entonces, padre e hija no tienen diálogo y el ex jugador todavía no pudo conocer a su nieta, a quién le dedicó un mensaje en redes sociales a los pocos días de su nacimiento. "¡¡Quiero darle la bienvenida a mi nieta Roma!! Yo todavía no te conozco, pero te imagino así de hermosa, como tu madre", escribió