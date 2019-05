El polémico comentario de Paola Krum sobre la situación económica argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace unas semanas, en diálogo con CNN Radio, Paola Krum contó como la crisis afectó su día a día. "En casa tengo solo un cuarto calefaccionado, porque las cosas están difíciles", explicó durante la entrevista antes de lanzar una frase que causó mucha polémica. "Antes, pedía delivery todos los días y ahora no puedo".

Invitada al programa de Mirtha Legrand, la protagonista de Después de Casa de Muñecas quiso hacer un descargo al respecto. "Me sorprendió todo lo que pasó, hay un nivel de susceptibilidad muy grande. Esta cosa de sacar de contexto es un horror", expresó mientras que La Chiqui le aseguraba que no estaba mal contar su realidad. "Lo que yo estaba diciendo, es que en mi profesión hay momentos que son buenos, donde hay trabajo y uno gana más o menos bien, y hay momentos en los que no pasa eso y uno tiene que ahorrar para subsistir".

"Yo estaba hablando de mi profesión y lo que uno hace para poder elegir un trabajo, pero lo sacaron de contexto", explicó Krum. "Yo hacia un tiempo que no estaba trabajando, esperaba algo que me gustara mucho. Tuve la suerte de que aparezca Después de Casa de Muñecas, que es un personaje increíble para cualquier actriz".



Después de dejar esto en claro, volvió a referirse a la imposibilidad de pedir comida a domicilio. "Es una pavada pensar que yo todos los días pido delivery, por supuesto que cocino. Esto de sacar de contexto es tremendo porque hiere la sensibilidad de gente que realmente la esta pasando mal. Yo hablé de mi situación, que no es solo dejar de pedir delivery o comer afuera, tuve que cuidarme para poder elegir mi trabajo", agregó antes de asegurar que tiene conciencia sobre la situación del país. "A pesar de eso se que soy una privilegiada, que hay gente que esta viviendo en el horror, que no tiene para comer. Yo no soy tonta, pero me toman de tonta y eso duele".



Aunque aclaró que en su anterior entrevista no se refería a la crisis, aprovechó el momento para hablar de la situación actual. "Si bien no estaba hablando de la crisis en ese momento, es verdad que todos estamos en esto y nos toca de alguna manera. Yo hablaba de la pavada del delivery y que ahora no me lo pido más, pero resulta que el lugar en donde yo pedía cerró porque nadie llama y nadie va. No solamente estoy hablando de la tontería, sino de algo en general".