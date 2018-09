Polémico aquadance de Marcela Baños; hubo que recurrir al VAR

Con la energía intacta y la emoción por formar parte deShowMatch , Marcela Baños llegó a la pista decidida a brillar en el aquadance. Y si bien el puntaje fue medianamente favorable, eso no impidió que se desarrolle una discusión entre el jurado y el VAR.

Luego del baile, llegó el turno de la devolución, y Ángel de Brito dijo: "Se vieron algunas desprolijidades. Valoro cada vez que se suben hasta ahí arriba porque da pánico; me pareció bueno, pero no me gustó fue el final, que quedó medio inconcluso" (5). Laurita Fernández consideró que el nivel fue muy alto, y si bien también opinó que hubo desprolijidades, los felicitó (voto secreto).

En su turno, Florencia Peña expresó: "Alguna cosas no estuvieron bien, pero yo rescato que se vio el trabajo y que la coreografía fue muy arriesgada. Ese riesgo está buenísimo y uno lo entiende así, y yo lo quiero valorar. No te tiraste a chanta" (7). Marcelo Polino finalizó la ronda y dijo: "Acá falló la coreógrafa. Porque el baile me dio miedo todo el tiempo, y teniendo en cuenta que Marcela nunca hizo eso, los trucos fueron muy riesgosos. No me podía concentrar" (2). Frente a esa devolución, la coach Barby Reali se mostró muy insatisfecha y no dudó en pedir el VAR al considerar que la devolución fue injusta.

Marcelo Tinelli le dio la palabra al flamante trío de jurado que compone el VAR, se metió en la discusión y expresó que hay una "mafia del jurado", y confirmó que el desempeño de Marcela fue muy bueno. Flor Peña no tomó bien esas palabras, y respondió que el trabajo del jurado es "contextualizar, y que no pueden medir a todos con las misma vara". Finalmente "la Chipi" concluyó: "El VAR suma un punto porque este es un concurso de baile y no de emociones", en obvia referencia a la madre de Laurita Fernández.