Las polémicas declaraciones de Antonio Gasalla sobre el acoso a las mujeres

Antonio Gasalla ha quedado en el centro de la polémica luego de unas declaraciones sin medias tintas sobre la problemática del acoso en el ambiente artístico.

"Se pone de moda que hay mujeres acosadas y salen 50 mujeres a la luz que fueron acosadas", dijo el veterano actor. También cargó contra el rol que buscan ocupar ciertas exponentes femeninas del mundo de la actuación.

A muchas mujeres les interesa "más salir en pelotas que actuar", dijo. "Hasta que las mujeres no digan: 'Basta, no me pongo una tanga tan chiquitita', van a seguir en pelotas. Les gusta que las vean en bolas, pero no les gusta que después digan algo de ellas", expresó.

De todas formas, el cómico sí admitio que la situación de las mujeres argentinas es diferente a las de las europeas o las norteamericanas. "Allá se las trata con todo respeto. Las mujeres no lo tienen que pedir. Y nadie está diciéndole nada en la oreja a una mujer caminando por la calle", describió.