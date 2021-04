La polémica separación de Horacio Cabak: su esposa descubrió que le era infiel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes, el periodista argentino Ángel De Brito inició su programa, Los Ángeles de la Mañana, con una información “enigmática” sobre una famosa pareja del medio del país vecino que se separó por una infidelidad.



Según explicó, la mujer de alguien "muy famoso" descubrió un celular, encontró unas cuantas de pruebas de infidelidades y está “llamando a un montón de gente del medio argentino para que se sepa, para que se haga público”, contó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.



Si bien las panelistas quisieron saber de quién se trataba, tuvieron que esperar hasta el final del programa para saberlo. “El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia durante el programa”, explicó el co-conductor del Cantando 2020.



“Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres”, detalló De Brito. Finalmente, reveló la identidad de la pareja: “Están separados después de 27 años de matrimonio Vero Soldato y Horacio Cabak”, dijo.



Tras el asombro de sus colegas, el conductor leyó un mensaje de Soldato: “Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja”, le comentó al periodista.



Según retrata Infobae, Horacio y Verónica se conocieron en 1994 cuando él aún trabajaba como modelo y empezaba a dar sus primeros pasos como cronista.



Ella era booker, pero no fue su trabajo el que los hizo coincidir, sino la invitación a la casa de un amigo en común. “Empezamos a convivir ahí sin tener ningún tipo de relación. Después de un tiempo, cuando se dio el romance, ya sabíamos cómo era cada uno en la convivencia, en el día a día, antes de tener un vínculo afectivo”, había contado el panelista de Polémica en el Bar hace un tiempo a Paparazzi sobre su historia de amor.



Antes de que la relación cumpliera su primera década decidieron formar una familia y tras varios meses de una dura búsqueda, llegó su primer hijo, Ian que hoy tiene 18.



“Tuve la suerte de disfrutar con mi mujer la vida en pareja durante casi 10 años donde no teníamos limitaciones. Cuando llegó el deseo de ser padres estuvimos un par de años con el deseo, que fueron complicados pero y afortunadamente fuimos padres”, relató Cabak,



“Cuando Ian tenía un año y medio, comenzamos a buscarle un hermanito. No queríamos que fuera hijo único”, contó y luego llegaron los mellizos Chloé y Alan, que el año pasado, en plena pandemia, cumplieron quince años. Aunque Horacio y Verónica pasaron casi tres décadas juntos y son padres de tres hijos, nunca se casaron, ni lo consideraron una necesidad.



En los últimos días el conductor de La jaula de la moda fue dado de alta tras haber estado internado casi dos semanas por una complicación en su cuadro de coronavirus. La enfermedad le fue diagnosticada el pasado 31 de marzo y se le fue complicando hasta terminar con una neumonía bilateral que derivó en su internación.