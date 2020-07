Alta tensión; la cortante intervención de Leo Pereyra en Santo y seña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de lo ocurrido con Patricia Madrid que hizo silencio durante un programa completo de Polémica en el bar, parece haberse producido un caso similar en Santo y seña este domingo.

A más de un espectador le llamó la atención la baja participación de Leonardo Pereyra en la última edición del programa. En el arranque, el periodista dialogó con el conductor Nacho Álvarez sobre sus intenciones de dar su opinión sobre un informe que tenía previsto María Alejandra Jaimes sobre la eutanasia.

"Estaba escuchando que vamos a tener un informe sobre la eutanasia. Es flor de tema. Tiene que ver con decisiones que tomamos en el momento en que nos morimos. Es un tema sobre el que he leído mucho porque tiene aristas éticas, filosóficas y religiosas. No es un tema menor. Así que si me invita después a sentarme en el sillón, voy a mirar con mucha atención a ver el informe que hizo Mariale", le dijo a Nacho Álvarez.

Sin embargo, luego el programa se centró en un informe central sobre el caso de Nicolás Cendoya en Ursec, y una entrevista al diputado nacionalista Martín Lema. No hubo tiempo para que Jaimes presentara su material sobre la eutanasia y tampoco, por lo tanto, Pereyra abordó el tema.

La única referencia se produjo cuando Ignacio Álvarez mostró los resultados de un encuesta redes sociales, que mostraban una amplia mayoría a favor de la eutanasia en casos terminales.

"Leo Pereyra, ¿usted su hubiera animado a hacer un pronóstico de estas características?", le preguntó Álvarez. Pero allí el semblante del periodista cambió a un mucho más serio y respondió cortante: "Sí, me parece que sí, Me parece era obvio, que esa es la opinión de la gente", dijo y dirigió una mirada fulminante al conductor.

Luego, Álvarez dio por cerrado el tema y presentó la entrevista con Martín Lema.

