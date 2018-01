Sergio Gorzy llama a no minimizar triunfos uruguayos por haber sido ganados en dictadura

Sergio Gorzy dedicó la gran parte de su programa ¿Usted qué opina? (Sport 890) a recordar la conquista de la Copa de Oro (Mundialito) en el aniversario número 38 de su obtención.

Entrevistó al presidente de la AUF, Wilmar Valdez sobre el paradero de la Copa, que al parecer está guardada en un cofre de un banco y nadie la ha visto desde 1980. También dio su testimonio el arquero y capitán de aquella selección, Rodolfo Rodríguez.

Gorzy consultó al exfutlista si no consideraba que los homenajes se retacean en la actualidad porque la Copa de Oro se ganó en 1980, mientras gobernaban los militares.

"Mediocres hay a todo nivel", respondió Rodríguez. "A me dijeron que fui el golero del proceso. No me molesta para nada. Yo viví esa época. Para mí fue muy buena. Tengo que agradecer la época en la que viví"; dijo y luego aclaró que a nivel del plantel no se manejó nunca ninguna intencionalidad política. "Creo que el grupo merece un homenaje", concluyó.

Minutos más tarde, un oyente recordó "las glorias deportivas de la dictadura" y llamó a no "ningunearlas". Gorzy aseguró que la gente ha creído que la Copa de Oro fue una réplica del Mundial de 1978 en Argentina, donde el régimen militar fue

"Se asoció a lo que pasó en el Mundial de 78. Todos recordamos las imágenes de Videla en el palco. Como vivimos la vida argentina, la mezclamos con los militares uruguayos. También estaban metidos pero te diría que ellos eran contra de la Copa. De hecho, los dirigentes de la AUF eran batllistas, contras de los militares", dijo Gorzy.