Polémica por la presencia de Aníbal Pachano en las Llamadas

Cuestiones vinculadas al reglamento que tiene el concurso del desfile de Llamadas pueden ser un impedimento para que Aníbal Pachano desfile con Mi Morena. Sin embargo, Juan Ramos, integrante de la agrupación lubola, aseguró que "un artista del nivel de Pachano que quiere formar parte del desfile, no puede faltar".

Ramos indicó que Pachano está invitado a participar con Mi Morena, pero no vino acá a bailar candombe. Y agregó: "la idea surgió porque lo cruzamos en Buenos Aires y le propusimos hacer algo con él, pero fue todo espontáneo, ¿Cómo no lo vamos a traer?", indicó.

Por no ser fichado en tiempo y forma, la comparsa puede ser sancionada si Pachano se presenta. De hecho, Ramos es consciente de esa situación y ya fue advertido por autoridades del jurado. "Queremos ver si hay comparsas que nos denuncian... Si fuera el carnicero que quería sumarse hoy no nos sancionaban, el problema es que es Aníbal Pachano", explicó el lubolo.

"Si vamos al tema de las reglas y que los fallos son inapelables, se cambian todo el tiempo", se quejó Ramos, consultado por Carballo sobre la importancia de respetar el reglamento.

Pachano, por su parte, estuvo unos minutos al aire con Carballo y no ocultó sus ganas de estar esta noche. Además, explicó que no fue fichado en tiempo y forma porque se está sometiendo a un tratamiento oncólogico. "Dependo de los médicos, los permisos y los no permisos, y esta vez pude. Pero no puedo planificar lo que voy a hacer", lamentó el artista.

Más allá de referirse a su salud, el exjurado del Bailando se mostró entusiasmado con estar en las Llamadas: "Vine a un evento que tiene que ver con la diversidad, a unirnos todos y no contra la represión. Estaría bueno que este intercambio entre artistas argentinos y uruguayos no establezca una problemática por el hecho que yo participe del evento, indicó.

¿Desfilará esta noche Pachano con Mi Morena?