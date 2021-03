Polémica entre Fernando Tetes y Alfredo Dante por recitales en pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el peor momento de la pandemia en Uruguay, vuelven al debate posibles marchas atrás en medidas para evitar concentraciones de público. Este fin de semana, el periodista de Subrayado Alfredo Dante consideró que le hacía "ruido" el recital de la banda Trotsky Vengarán que se desarrolló con protocolo en el Antel Arena.

Desde su cuenta de Twitter, Fernando Tetes se manifestó en desacuerdo con las afirmaciones de Dante. "No queridísimo @alfredodante10 no hace ruido que haya un recital a puertas cerradas porque @TrotskyVengaran hizo casi 20 ya sin un solo contagio y con el público controlado Hace ruido que la cultura no tenga ni un contagio en más de 600 shows con protocolos estrictos y sin apoyo", afirmó el periodista de EPA (Canal 5, TNU).

Dante respondió al cuestionamiento. "Sobre qué me hace ruido o no a mi, no podríamos discutir. Sí, sobre si estás de acuerdo o no con eso. Sobre si hubo o no focos, no se puede asegurar xq como sabrás lamentablemente se han perdido los hilos".

El tema no quedó ahí y Tetes volvió a reafirmar el argumento de que no se han comprobado contagios en eventos culturales. En todo caso podemos decir sin un olo foco detectado. Sin embargo (y con la excepción de don Osvaldo donde una parte no respetó el protocolo y se paró en show) los artistas y gestores siguen poniendo espectáculos empatando o apenas ganando lo mínimo para mantener fuentes".