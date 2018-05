Polémica: Diego Delgrossi denuncia campaña contra "El Gran Uruguayo" en las redes

El ciclo sobre historia El Gran Uruguayo llega a su final el próximo domingo y no lo hace exento de polémica. Es que su conductor, Diego Delgrossi, estalló en Twitter para denunciar que existe una campaña para que el público no mire el programa.

"Lindo enterarte que en tu país hay gente que hace una movida en redes contra el programa @granuruguayo por el hecho que en su panel hay una integrante que discrepa con el Gobierno de turno (y hay que echarla!)", expresó el conductor en su cuenta de Twitter y añadió que seguirá defendiendo la "pluralidad de opiniones".

Lindo enterarte que en tu país hay gente que hace una movida en redes contra el programa @granuruguayo por el hecho que en su panel hay una integrante que discrepa con el Gobierno de turno (y hay que echarla!) Seguiré igual defendiendo la pluralidad de opiniones. @canal10Uruguay — Diego Delgrossi (@DDelgrossi) 5 de mayo de 2018

En sus dichos, Delgrossi se refiere a la presencia de la controversial escritora Mercedes Vigil en el programa, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su posición contraria al gobierno del Frente Amplio y sus mordaces intervenciones en el panel del ciclo suelen levantar polvareda en las redes.

La publicación de Delgrossi llevó a que los usuarios cargaran contra Vigil y le recordaran al conductor algunas de las declaraciones más polémicas de la escritora, como cuando criticó a Daniel Viglietti a horas de su muerte o acusó a Lucía Topolansky de "ladrona, asesina" y poco aseada.

Lejos de dar por cerrado el tema, Delgrossi se cruzó con varios internautas y ratificó: "No hay intención de victimizar a nadie: mi TW original refiere a una campaña de Whatsapp en la que se pide no mirar un programa hasta que no se eche a una panelista del mismo".

El Gran Uruguayo se emite por Canal 10 y llega a la final el próximo domingo a las 21 horas, cuando se enfrenten José Batlle y Ordoñez y José Gervasio Artigas para determinar quién es la figura que merece el reconocimiento del título del programa. Además de Mercedes Vigil, el panel lo componen Milita Alfaro, Julio Frade y Alfredo Etchandy.