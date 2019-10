Polémica sobre derechos de reproducción en redes de emotivo gol en Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Pintos, productor de Océano FM, se quejó este jueves en Twitter de una restricción impuesta por Tenfield para la difusión de imágenes del fútbol uruguayo en cuentas particulares de redes sociales.

En concreto, Pintos había compartido en Twitter el emotivo gol que le convirtió el joven coloniense Lucas Rocha al arquero de Nacional Sergio Rochet, pero las imágenes fueron dadas de baja por un reclamo por derechos de autor de parte de Tenfield.

"Decime algo más chico que esto. Era el penal de Lucas en Colonia, propiedad de Tenfield", escribió Pintos al compartir la captura en la que Twitter notificaba del reclamo de la empresa dueña de los derechos.

Decime algo más chico que esto.

— Alvaro Pintos (@alvaropintos) October 17, 2019

"Que lo haga mil veces", había comentado Pintos al compartir las imágenes, pero seguramente por falta de marca de agua o indicación de fuente, Tenfield hizo una reclamación por derechos de autor para bajar el contenido de la publicación.

Otros usuarios que pusieron imágenes tomadas con el celular de la TV vivieron la misma situación. Incluso Twitter cerró temporalmente algunas cuentas por violación de los derechos de autor.

Así le sucedió, por ejemplo, al periodista deportivo José Luis Calvete. "Por filmar la TV en el penal que Lucas Rocha le pateó a Rochet anoche en el Suppici, me llegó un aviso de los muchachos...", escribió.

— José Luis Calvete (@joselocalvete) October 17, 2019

Luego, Calvete compartió el video de la propia cuenta de Twitter.

Acá está el gol de penal de anoche.

— José Luis Calvete (@joselocalvete) October 17, 2019

Lucas Rocha tiene 26 años y Síndrome de Down. No falta a ninguno de los partidos de Plaza enfundado en su camiseta y suele pedirle a los arqueros rivales de su equipo que se sometan a un penal ejecutado por él. El video del penal que le pateó a Kevin Dawson (Peñarol y ex Plaza) se hizo viral hace unos meses.

Otros comunicadores, como Martín Charquero, compartieron también las imágenes de Lucas colocando la pelota a Rochet.