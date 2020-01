Polémica por el comercial que catapultó a la fama a Natalia Oreiro: ¿era machista?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Año 1993. Con 14 años, Natalia Oreiro protagoniza su primer comercial para una marca de tampones. En la secuencia camina llevando un perro por la correa cuando se enfrente a un grupo de jóvenes que la observan. Ella duda un instante y finalmente sigue caminando ante la mirada de los chicos y gracias a la confianza en la marca de tampones que menciona la locura.

Año 2020. El argumento del comercial y los primeros planos en la retaguardia de una menor de edad llevaron a varios usuarios de Twitter a tildar de "machista" esta pieza con que la actriz uruguaya inició su carrera.

La polémica se instaló una vez que una cuenta de Twitter (museo uruguayo de internet) compartiera el video de la histórica publicidad.

"Natalia Oreiro tenía como 12 años ahí dios mío, ¿en la cabeza de quién era una buena idea esto?" "Pobre Natalia Oreiro. Suspira resignada como diciendo: y bueno, al menos no me voy a manchar" o "Lo naturalizado que estaba que les miren el culo a las mujeres que te promocionaban las toallitas para que no se te note nada cuando te vean el or..." fueron algunos de los comentarios que se reprodujeron estos días en Twitter.

Pero también hubo quienes "defendieron" el comercial en el contexto de su época. "El comercial está dirigido a MUJERES porque son el público que menstrua y usa toallitas y tampones, por lo tanto que le filmen el or... a Natalia mientras camina no tiene un carajo de patriarcal", escribió la usuaria Warumono Kurenai.

A través de un hilo, revivió las incomodidades de las toallas higiénicas de antaño, que podían ser hasta más grandes que la ropa interior y solía notarse al caminar, además de hacer ruido.

"El tampón revolucionó la forma de menstruar y por mí pueden hacer el comercial más de mierda que yo compro el producto igual y no veo afectada mi dignidad como mujer porque hayan hecho un plano de un culo. Nada más que agregar", añadió.