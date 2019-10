Polémica: Chris Namús cruzó a Graciela Bianchi por baja de IVA a productos femeninos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La propuesta de Daniel Martínez, que consiste en reducir el IVA a productos femeninos, calentó la campaña electoral en Twitter entre famosas. Al punto que el debate desencadenó reacciones inesperadas. Esta vez, Chris Namús no tuvo problemas en cruzar a Graciela Bianchi, a partir de su propia experiencia cuando la legisladora era directora del Liceo Bauzá y la boxeadora era estudiante de Sexto de liceo.

Todo empezó cuando Bianchi direccionó un mensaje a Fabiana Goyeneche, sobre la iniciativa de Martínez: "@Fabigoyen ¿Decís en serio que hay alumnas que faltan a clases por no tener dinero para comprar toallas higiénicas? Es falso, dirigí 18 un bachillerato, siempre controlé las faltas y las causas y NUNCA me dijeron semejante disparate".

Al tanto de ese mensaje, Chris comentó la publicación de Bianchi a quien le achacó que nadie del Liceo Bauzá la contactó cuando tuvo que dejar los estudios durante su gestión: "Yo iba al Bauzá cuando usted era directora, empecé a faltar cursando sexto, teniendo excelentes notas, hasta que tuve que dejar, pude retomar al año siguiente; a mi nadie me pregunto por qué falté tanto ni por qué dejé de asistir a clases".

Yo iba al Bauza cuando usted era directora, empecé a faltar cursando sexto, teniendo excelentes notas, hasta que tuve que dejar, pude retomar al año siguiente, a mi nadie me pregunto porque falte tanto ni porque deje de asistir a clases https://t.co/ngrBYV9o6S — Chris Namús (@ChrisNamus) October 22, 2019

Más adelante, la boxeadora recibió una serie de cuestionamientos de los seguidores y ella le respondió a todos. Entre esas respuestas, admitió que no dejó de ir al Bauzá por las toallitas, "es algo secundario y nunca me faltaron", indicó Chris. Sin embargo, reconoció que en esa etapa tenía problemas económicos: "Yo cité un tweet donde la sra. dice que controlaba las faltas y no lo hacía. Y encima mi caso sí involucra la economía de mi familia y mía en ese momento, cualquier descuento hubiera sumado para unos boletos más y una falta menos. Estudiaba, entrenaba y trabajaba".

Graciela Bianchi. Foto: Leonardo Mainé

Chris, que estaba muy activa en Twitter, no cesó su defensa así nomás y aclaró que ya no usa más toallitas. Al menos, dio a entender que utiliza la copa menstrual, cuando la mandaron a buscar un paquete "al comité de base". "Muchas gracias pero no uso, ya tengo mi copita", respondió.