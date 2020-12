Polémica por la casa donde murió Diego Maradona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Continúa la polémica sobre el contexto que rodeó a la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre en Buenos Aires. Ahora, surgió la polémica sobre las comodidades de la casa donde falleció el exfutbolista y que había sido alquilada para que el entrenador se recuperara de una cirugía que a la que había sido sometido días atrás.

La polémica se inició con un revelación de Óscar Ruggeri de una conversación que tuvo con Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, en el funeral. "Me dijo: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. No quise preguntarle más”, subrayó el exdefensor, poniendo bajo la lupa las comodidades del lugar.

Este miércoles, los medios argentinos difundieron fotos y videos de la casa en cuestión. Se trata de una casa amplia perosencilla en dos plantas. Para que Maradona no subiera escaleras le acondicionaron un dormitorio en planta baja con un baño que si bien estaba cerca, no era en suite y de dimensiones pequeñas.

El lugar elegido para el dormitorio era en realidad el playroom original con una amplia ventana hacia un lago lago. Para que no entrara tanto sol acondicionaron unas placas de yeso.

De acuerdo a lo trascendido, el alquiler costó 16.000 dólares por tres meses, monto que abonó Matías Morla, el abogado y representante de Maradona. El contrato fue firmado por Jana Maradona, una de las hijas del exfutbolista.

La difusión de las fotos ocurre en momentos de fuego cruzado entre la "primera" familia de Maradona, encabezada por Villafañe y las hijas Dalma y Gianina y el llamado "entorno Maradona", cuya cabeza más visible era Morla.