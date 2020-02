Tras polémica campaña, Jimena Barón suspendió dos shows

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la controvertida campaña con la que Jimena Barón eligió promocionar su próximo tema, despertando polémicas, fuertes críticas y acusaciones, la cantante se vio obligada a suspender los shows que tenía previstos para este fin de semana "por cuestiones de salud".

Todo comenzó con la viralización de una imagen en la que se podía ver a Barón posando como en los afiches que ofrecen servicios sexuales de señoritas en la vía pública junto a un número de teléfono. La idea era promocionar el próximo corte de la cantante, que lleva por nombre "Puta".

Inmediatamente, en las redes comenzaron a criticar la iniciativa. Varias personalidades acusaron a la actriz de hacer marketing con un flagelo que sufren muchas mujeres. Una de ellas fue la guionista de Argentina, tierra de amor y venganza, Carolina Aguirre, quien mantuvo un encendido ida y vuelta con Barón en Twitter.



El descargo público de Barón no ayudó a calmar las aguas. Desde la organización Madres de Víctimas de Trata salieron a cuestionar fuertemente la postura de Barón. En las redes, publicaron un comunicado en el que señalan: "Lamentablemente, Jimena, el sistema prostituyente poco tiene que ver con mujeres decidiendo sobre sus propios cuerpos. De hecho, se parece mucho más a las caras de nuestras hijas en esos carteles encabezados por la palabra 'desaparecida'".

La polémica no se agotó allí. El jueves, la fundadora de AVIVI (ONG que ayuda a las víctimas de violación) , María Elena Leuzzi, declaró que va a denunciar a Jimena Barón por apología del delito. "Queremos que se retracte y se interiorice en el tema de la trata. No creo que tenga malas intenciones, pero la vamos a denunciar. Nosotras la apoyábamos porque la veíamos como feminista y ahora nos decepciona con esto. La palabra puta es muy fuerte porque si bien todas las mujeres pueden elegir qué hacen con su cuerpo, hay muchas que no, que fueron secuestradas y las prostituyeron. Esto nos duele como mujeres y entre nosotras tenemos prohibido lastimarnos", explicó.



Como si fuera poco, la cantante Naomi Preizler, quien en 2018 lanzó la canción "Fama de puta" que en pocas semanas logró más de dos millones de reproducciones en YouTube se sumó a la discusión: " Que no se victimice más y diga que es la primera mujer y la tiene difícil. Al tema no lo quiero prejuzgar porque es lo peor que podemos hacer las mujeres, pero quería dejar en claro para que se entienda: para nada me me molesta que haya otro tema que se llame 'Puta', al contrario, estará buenísimo, pero que no confunda la línea delgada y más en este país donde es algo bastante polémico y delicado. Y más si no conocés los casos de verdad", señaló.



En medio del maremoto de críticas, Barón se vio obligada a suspender dos shows que tenía previstos para este fin de semana. Esta noche iba a presentarse en la Fiesta Nacional de la Manzana, en General Roca, Río Negro. Sin embargo, el recital fue cancelado.



Lo mismo ocurrió con la presentación de Barón en la Fiesta Nacional de Los Jardines, en Villa La Angostura, Neuquén; allí, la artista iba a cerrar la jornada del domingo.



El diario Río Negro, por su parte, explicó que "la artista adujo un cuadro médico que le impide realizar sus shows; por lo que su representante se comunicó este sábado para informar al municipio de Villa La Angostura y de General Roca que cancelaba las presentaciones".



Los organizadores de la Fiesta Nacional de la Manzana, a su vez, confirmaron la suspensión del recital a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook. "Desde la productora de la artista, se informó J Mena presenta un cuadro médico por el que se le recomendó reposo de 48 a 72 horas, por lo que no podrá presentarse en ninguno de los shows programados para este fin de semana", aseguraron.En horas de la tarde, la productora de la cantante dio a conocer, también, un comunicado en el que dan explicaciones sobre el motivo que llevó a la suspensión y al estado de salud de Barón. "Lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación, los profesionales le contraindicaron realizar los próximos espectáculos", expresaron.