Polémica por broma de Darwin Desbocatti sobre los suicidios en Castillos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Darwin Desbocatti hizo una broma sobre la presunta alta tasa de suicidios en la ciudad de Castillos y abrió la polémica. Mientras en el diálogo con Joel Rosenberg, hablaban de la nueva normalidad, el personaje que encarna Carlos Tanco, dijo: "Me decís que el destino final es la nueva normalidad, pero me voy a alquilar una casita en Castillos y me voy a suicidar. Es lo que tengo que hacer", dijo en su columna de este lunes.

Al otro día, el diputado rochense y nacionalista Alejo Umpiérrez escribió una carta de condena a la humorada de Desbocatti. "En tu columna de ayer tocaste - imagino que sin darte cuenta - un tema muy doloroso. Nada está fuera del humor, lo sé, por ello también está el humor negro, pero siento que has sido muy duro con la ciudad de Castillos y su pueblo. Y no hay forma de ser más duro y cruel que con el humor", le escribió.

Carta abierta a @DarwinYoParaMi sobre Castillos y los suicidios. Una realidad demasiado dolorosa como para ser materia prima de humor. pic.twitter.com/VZElHa8jn0 — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) May 6, 2020

"La sociedad castillense lucha - al igual que la rochense toda - desde hace años con el flagelo del suicidio que golpea duramente la vida de su comunidad. Detrás de tu sugerencia de irte a Castillos para suicidarte, de afirmar que una forma de ‘colaborar' con Castillos es suicidarse está el dolor de mucha gente, de conocidos, de amigos. Hay nombres y fechas. Y lamentablemente hay tumbas que llevan esos nombres y familias que lloran", añadió el legislador.

"No pretendo la censura, jamás lo haría, ‘la libertad es libre', pero sí permíteme como viejo oyente y disfrutador apuntarte que le erraste feo; que con esas cosas no se juega. Sé que me expongo al rayo inclemente de tus palabras (con esta frase ya la quedé), pero necesitaba decírtelo. No espero retractaciones ni disculpas: ni las pido. Simplemente con esta carta exteriorizo el dolor que siento. Espero que me entiendas", concluyó.

Este jueves, Desbocatti habló del tema. Dijo que tenía que pedir "disculpas" para luego hacer un descargo fiel a su estilo irónico.

Es un público con el que me llevo bien es el del suicidio. No me lo hacen saber, pero me estiman. Lo quiero decir al diputado que en 20 años, nunca tuve una queja de alguien que se haya suicidado", dijo Desbocatti en su intervención de este jueves.

"Me desperté con un sabor tan amargo cuando me mandaron esto (por la carta). Estaba que me quería matar... pero en sentido figurado", continuó.

Añadió que los suicidios en Castillos son una "leyenda popular" y que pueden hacer "tours" sobre la temática. Ricardo Leiva informó que el dato de que Castillos es la "capital nacional del suicidio" no es exacto. "Fue un año y siempre cambia la localidad con mayor tasa de suicidios. No es siempre Castillos", dijo.

"El diputado me amenaza con dar los nombres de los suicidados. Señor, acá estamos hablando del suicidio como concepto. No traiga nombres. No sea ordinaria. Tenemos un presidente provida", acotó Desbocatti.