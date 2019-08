Polémica por "beso lésbico" de Emi Mernes y Oriana Sabatini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El videoclip del tema No soy yo de Emi Mernes y Darell ha regenerado mucho revuelo en redes sociales y no por razones musicales. Es que en determinado momento, la excantante de Rombai se une en un apasionado beso con Oriana Sabatini mientras dos chicos las observan con cara de deseo.

La escena causó malestar entre la comunidad LGTB en la región. Para empezar, ninguna de las dos protagonistas es homosexual y para seguir, a la imagen le atribuyen únicamente la intención de "sexualizar" el lesbianismo.

Gianina Iglesias, exparticipante de Masterchef (Canal 10) fue una de las que salió al cruce de Mernes.



"No quisiera dar prensa a semejante barbaridad terminando este 2019 pero no hay que dejar pasar esstas cosas. @emimernes_ soy mujer lesbiana y a mi no me divierte que dos varones me miren mientras me beso con mi futura esposa. Lamento tu video y la gente que comparte", escribió Iglesias.

En su cuenta de Twitter tambièn criticó que el lesbianismo se tome como un "fetiche" o "un juego de borrachera" en cuanto Mernes canta en el tema: "Son los tragos que me ponen loca".