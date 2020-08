Polémica en el bar: el ida y vuelta entre Patricia Madrid y Eduardo Lust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eduardo Lust fue el invitado de este domingo en Polémica en el bar y a lo largo del programa tuvo al menos dos intercambios con la periodista Patricia Madrid que forma parte del panel del ciclo de debate de Canal 10.

El diputado de Cabildo Abierto fue consultado por el proyecto de ley que presentó en el Senado su partido para derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad y que esa norma recupere su vigencia.

Luego de una explicación del contexto político y jurídico, Patricia Madrid lo consultó: "¿Usted está de acuerdo desde el punto de vista político con este proyecto de ley? Y después, ¿usted está de acuerdo desde el punto de vista jurídico - técnico con este proyecto?".

La repuesta de Lust fue negativa para ambos puntos. Luego ella quiso seguir preguntando: "¿Usted no está de acuerdo con el proyecto entonces?" Ahi intervino Nicolás Lussich: "Pati, para hacer la pregunta más concreta...", comenzó a decir pero Madrid interrumpió: "Pero Nico...", dijo con un gesto de incomodidad por la interrupción de su compañero.

Más adelante Sergio Puglia preguntó a Lust desde cuándo consideraba el diputado que se había politizado el tema de la no prescripción de los delitos de lesa humanidad.

"Yo creo que se politizó por los medios (de comunicación). El viernes fui a Maldonado y ayer fui a Flores. Ninguna de las personas con las que hablé me preguntó por este tema, que es muy importante. Tienen otros temas", comenzó a responder Lust. Luego intervino Madrid y se produjo un picante intercambio.

—Perdón, discúlpeme diputado. ¿Cabildo Abierto presenta un proyecto de ley y la culpa la tienen los medios? —preguntó la panelista.

—¿Quién dijo eso? —respondió Lust.

—No sé. Le acabo de interpretar eso a usted.

—Usted tiene un problema de interpretación.

—¿Qué culpa tienen los medios?

—Usted está viendo algo que nadie dijo. Está en un mundo irreal. El Señor Puglia me preguntó desde cuando se politizó el tema...

Luego Gaspar Valverde puso paños fríos a la situación: "Mire que es brava", le dijo a Lust, lo que generó risas espontáneas en el estudio. Lust aclaró que él era respetuoso de los medios de comunicación. "Está bien, se la llevo. Pero parece que siempre los medios de comunicación tienen la culpa de todo", dijo Madrid.

El siguiente ida y vuelta se produjo también por un presunto "problema de interpretación". Eduardo Lust hablaba de su lucha contra UPM y las obras en el ferrocarril central. "La gente que está afectada por el tren al gobierno no le interesa", dijo, cuando Madrid comenzó a repreguntar sobre ese concepto.

—¿A este gobierno? ¿Al gobierno que usted integra no le interesa la gente? —preguntó Madrid.

—Claramente no —respondió Lust.

—¿Al ministro de transporte, por ejemplo, a Luis Alberto Heber, no le interesa la gente?

—No. No le interesa.

—La verdad que me sorprende. Si usted dice que a este gobierno no le interesa la gente, ¿cómo entonces usted sigue formando parte del gobierno? Se tiene que ir, Lust.

—No. El que se va, abandona la lucha. Lo que nosotros intentamos dentro del marco legal, lograr cosas.

Minutos más tarde, Patricia Madrid retomó la declaración e insistió en que el diputado había sido más amplio con una opinión sobre que "al gobierno no le interesa la gente" a secas.

"Con Heber tengo una excelente relación. Él no se va a enojar por lo que estoy diciendo", dijo Lust y luego intervinieron Jorge Piñeyrúa y Madrid y dudaron que el ministro se tome a la ligera los conceptos de Lust.

—Le dijo que a este gobierno no le importa la gente. O sea, Heber lo está mirando comiendo pop...—dijo Madrid.

—Lo que yo dije es que a este gobierno, que yo integro, y el gobierno anterior, que no integré, la gente que vive frente al tren no le interesa.

—Usted fue más amplio en la declaración. Le recuerdo: usted dijo "al gobierno no le interesan los problemas de la gente" —insistió Madrid.

—Entonces me rectifico para que vea que yo reconozco un error. A la gente que vive frente el tren de UPM; esa gente, al gobierno no le interesa. Porque el gobierno de esa gente ya obtuvo lo que quería, que eran los votos.

Los cruces entre Madrid y Lust fueron tema en redes sociales el domingo por la noche. Incluso la periodista hizo referencia indirecta al caudal de mensajes mientras compartió una foto brindando luego del programa.

Ya en casa, ahora sí una buena copa de vino para terminar el domingo, les digo gracias x sus mensajes y buen comienzo de semana!



PD: Mañana a las 9AM en Carve 😜 pic.twitter.com/E3XjKtU9JV — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) August 10, 2020