Polémica por baby shower de Sofía Zámolo en la cuarentena argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sofía Zámolo está en la dulce espera de su primera hija. Junto a sus amigas, organizaron un baby shower que está despertando polémica porque al menos se reunieron seis personas en el festejo, en tiempos de cuarentena general en Buenos Aires.

Pero la polémica se agravó porque Zámolo había declarado que el baby shower había sido sorpresivo y por Zoom. Sin embargo, en el programa Los ángeles de la mañana divulgaron fotos de una fiesta presencial y en la que los invitados posan sin tapabocas.

“Me sorprendieron con este baby shower increíble amigas con las que crecí y me críe, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. Hicimos zoom y recibí mucho amor para mí y mi bebita. Gracias a todas por estar en mi vida”, escribió la modelo y conductora en un posteo de Instagram. Acompañó el comentario con una foto sola.



En Los ángeles de la mañana, la panelista Karina Iavícoli mostró imágenes del encuentro presencial y dio detalles. “Fue ayer o el sábado, no queda claro porque acaba de borrar la única foto de su Instagram donde se mostraba sola. La gente nos mandó dos fotos por el enojo que tenían. Esto es en el Talar de Tigre. Ella puso que las amigas supuestamente le hicieron por zoom el baby shower, pero yo estoy viendo gente una al lado de la otra”.

En redes sociales se multiplicaron críticas a Zámolo. “¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total (...) ¿Y los tapabocas? (…)No se puede festejar, ¿qué parte la gente no entiende?”, fueron algunos de los mensajes que recibió Zámolo.



Por su parte, Zámolo aclaró los alcances del baby shower en entrevista con Mariana Brey. “No había ningún niño, no había nadie ese día. Fue el sábado, hubo dos amigas que me sorprendieron, nada más. Están mezclando todo. Ambas amigas se hisoparon dos veces antes de ir, no vemos gente porque mi mamá tiene cáncer así que por favor tengan cuidado con la información que están dando. Estamos pasando un momento muy delicado”, dijo.