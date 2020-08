Polémica por audios de Vicky Xipolitakis pidiendo canje en un almacén: "Necesito fideos y champagne"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde fideos y quesos hasta champagnes de primera calidad "para tener con qué brindar". Así es la insólita lista de productos que Vicky Xipolitakis le pidió a un comerciante porteño a cambio de publicidad en su Instagram.

Coronavirus en la Argentina: los expertos le recomendaron a Alberto Fernández "dar un horizonte temporal" y "dejar de hablar de cuarentena"



"¿Hola, hacés canje?", le escribió la mediática directamente a la tienda. Los dueños se sorprendieron pero no declinaron la propuesta sin antes ahondar en detalles.

"Hola, ¿qué tal? Te soy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisáme si te interesa. Muchas Gracias", comenzó diciendo Vicky.

Los audios salieron a la luz en el programa de Ángel De Brito, gracias a que una de sus panelistas los recibió. Si bien todo iba a quedar como un canje sin escándalos de por medio, todo cambió cuando a la mitad de un segundo audio, la mediática comenzó a exigir productos "innecesarios".





"Los dueños pensaban que la situación de Vicky por la pandemia estaba mal. Entonces en un principio se preocuparon, además ella arranca diciendo que quiere cositas para su bebé. Ellos veían esto como una oportunidad también", comentó Karina Iavícoli. "Pero cuando les dijo que quería champagnes para brindar y nombró los más caros, ellos sintieron que les estaba tomando el pelo", agregó.

"Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante que no quede poquito así no tengo problemas con otras marcas", se escucha en otro de los audios a Vicky.



El bochornoso momento fue criticado por el panel entero tras realizar un estimativo del gasto que la modelo 'no podía afrontar'. "Vive en Recoleta, paga un nivel alto de expensas ¿y no va a tener $1200 para ir al supermercado?", comentaron con ironía. Sin dar a conocer la marca ni recibir una respuesta de la influencer, los audios se viralizaron y las cataratas de críticas también.

Si bien en la actualidad los canjes y la publicidad en las redes sociales se convirtieron en una fuente de ingreso muy redituable para las famosas e influencers, lo que llamó la atención en este caso fue que es la misma Xipolitakis quién contacta a las diferentes marcas en busca del intercambio y que, en la mayoría de los casos, no está conforme con la cantidad de productos que se le envían y siempre quiere más.

Tras escuchar los nuevos audios que la involucran, Xipolitakis decidió hablar al respecto. Lejos de desmentir la información, la mamá de Salvador Uriel explicó: "Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen -junto a mi gran familia- que no nos falte nada. No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por cien", dando a entender que el arreglo económico al que llegó con su exmarido, Javier Naselli, no le alcanza para cubrir los gastos mensuales de su hijo.

Muy atenta a todo lo que sucedía en el piso, Mercedes Ninci -que tuvo acceso al expediente- dio datos exclusivos sobre el acuerdo de Xipolitakis con su exmarido en tribunales. "Ella recibe mucha plata por su bebe. Naselli le pasa 50 mil pesos por comida, la mitad del alquiler (el total del alquiler asciende a 380 mil pesos), la mitad de las expensas (que en su totalidad son 50 mil pesos), la mitad de la prepaga y los impuestos. En total serían 310 mil pesos por mes", enumeró en detalle.



"Ella estaba acostumbrada a que Naselli le pagaba todo, pero el 1° de enero de este año la cámara de apelaciones determino que ella tenía que pagar la mitad. Ella nunca pagó nada y ahora debe siete meses de alquiler, más expensas", agregó. Y enseguida dio un dato desconocido hasta entonces. Según Ninci, en los próximos meses el empresario vendría a instalarse en el país para estar más cerca de su hijo. "Él ya pidió el pase en el banco porque comenzó un proceso de re vinculación con su hijo. Él ama al nene y quiere estar cerca de él", aseguró la periodista.