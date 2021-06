El Polaco deberá hacer tareas comunitarias para evitar juicio oral con su ex

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Polaco participa en La Academia (aquí se ve por La Tele) junto a su pareja Barby Silenzi con la que, todo indica, pasa ahora por un buen momento tras varias crisis. Sin embargo, no son todas alegrías en la vida del cantante de cumbia argentino.

Según trascendió en las últimas horas, el artista deberá realizar tres años de tareas comunitarias para evitar ir a un juicio oral con Valeria Aquino, su exnovia y madre de su hija Alma, quien en 2015 lo denunció por violencia de género y desató así un escándalo mediático.

Con el tiempo, El Polaco y Aquino lograron una relación amable en pos del bienestar de la niña que tienen en común, y la modelo se llamó a silencio sobre este asunto, pero la causa no dejó de avanzar.



Ahora Fernando Burlando, el abogado de los famosos y en este caso del platinado, pidió la suspensión del juicio a cambio de lo que se conoce como una probation, un método que sanciona con penas más leves a aquellas personas que hayan cometido infracciones.

Según revelaron en Los Ángeles de la mañana (el trece), a El Polaco le darán tres años de tareas comunitarias. "Esto es para evitar el juicio oral. Burlando hizo este arreglo y en breve le saldrá la resolución que dirá a cuántas horas de servicio corresponde y en dónde las cumplirá", explicó la panelista Maite Peñoñori en el programa.

"Es un tema súperdelicado y angustiante para charlar. Me llamaron hace poco de la Fiscalía y estoy a la espera de que salga el juicio oral. No está bueno recordar esos episodios. En su momento mucha gente creyó que eso no era cierto, pero sería tristísimo de parte mía haber utilizado eso para ganar un poco de prensa", dijo Aquino el año pasado cuando, cinco años después de su denuncia, se puso en marcha el juicio oral.



"Más allá de que hoy el vínculo con él esté en armonía, con la nena y demás, son cosas tristes que pasaron", expresó Aquino, quien en 2015 le aseguró al programa Infama que El Polaco, nacido Ezequiel Iván Cwirkaluk había ejercido "distintos tipos de modalidades de violencia de género, tales como física, psicológica, económica y patrimonial, doméstica y mediática".