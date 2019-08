Plácido Domingo: ¿cuáles son los testimonios de las mujeres que lo acusan de acoso sexual?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un nuevo caso de acusaciones de acoso sexual estremece a la industria de la música. Ayer, nueve mujeres aseguraron que Plácido Domingo, considerado uno de los mejores cantantes de ópera de la historia, las sometió a acoso sexual. Los testimonios fueron recogidos por la agencia Associated Press (AP) y, según explicaron las supuestas víctimas -ocho cantantes y una bailarina-, esta serie de acosos se realizaron entre finales de los ochenta y principios del 2000.



Además de las nueve acusadoras, otra media docena de mujeres le dijeron a la agencia de noticias que las proposiciones sexuales de Domingo las hicieron sentir incómodas. Para respaldar los testimonios, AP también entrevistó a casi tres docenas de cantantes, bailarines, músicos de orquesta, personal técnico, maestros de canto y administradores, que aseguraron haber sido testigos de comportamientos inapropiados por parte de Domingo, y que perseguía a mujeres más jóvenes con impunidad.



Al leer las acusaciones de las nueve mujeres implicadas, se puede encontrar un aspecto en común: siete de las nueve acusadoras aseguraron que temían a que sus carreras se vieran perjudicadas por rechazar las propuestas del cantante, que ahora tiene 78 años. A su vez, comentaron que Domingo les prometió papeles que finalmente no se concretaron.



“Estaba totalmente intimidada y sentía que decirle que no sería como decirle que no a Dios. ¿Cómo le dices que no a Dios?”, confiesa una de las mujeres, que prefirió no revelar su identidad por miedo a sufrir represalias de sus colegas. Según relató, tenía 27 años cuando conoció a Domingo. Era 1998 y el tenor se convirtió en director artístico de la Ópera de Los Ángeles. Luego de conocerla en un ensayo, comenzó a llamarla. “Me decía: ‘Te voy a hablar como el futuro director artístico de la compañía’. Luego bajaba la voz y decía: ‘ahora te voy a hablar como Plácido” y la invitaba a tomar una copa, ver una película o para que se vieran en su apartamento.



Si bien la cantante no quiso aceptar, tras repetidas insistencias, el tenor la volvió a llamar y le dijo que tenía champán y que podía recogerla para celebrarlo. En ese momento tuvo “una sensación de fatalidad inminente”, de que “no iba a tener una carrera en la ópera si no cedía”. Así que accedió. En su apartamento, el español la desnudó, la besó y se acariciaron. El tenor continuó persiguiéndola durante las siguientes semanas. “Me sentía como una presa. Como que estaba siendo cazada por él”, asegura. Finalmente, la cantante le dijo que tenía que parar y le recordó que estaba casada. “Es una vergüenza que tu marido no entienda sobre tu carrera”, le respondió.



10 años antes, en 1988, una mezzo-soprano de 23 años que pidió permanecer en el anonimato, conoció a Domingo cuando ella formaba parte del coro de la Ópera de Los Ángeles, donde el español era consultor artístico. Durante un ensayo de Los cuentos de Hoffmann, la cantante fue elegida para besar al tenor en una escena que representaba un orgía. Luego de besarla, Domingo le susurró “ojalá no estuviéramos en el escenario”.



Tras ese episodio, el intérprete empezó a llamarla a su casa con frecuencia aunque ella no le había dado su número. Domingo el aseguraba que era una cantante con talento y con un futuro prometedor y que podía ayudarla. En entrevista con AP, la mujer asegura que en un principio se sintió “halagada, anonadada y entusiasmada”, pero luego se volvió intimidante. El tenor le pedía que fuera a su apartamento con la excusa de escuchar lo que podía hacer en un casting, la agarraba de la cintura cuando se cruzaban entre bambalinas, la besaba en la mejilla muy cerca de la boca o entraba en su camerino sin avisar.



La cantante asegura que surgió esta situación durante tres años, durante los cuales, para no ofender a Domingo y arriesgarse a perder trabajos, trataba de evitar quedarse con él a solas. Finalmente, en 1991, “me rendí y me acosté con él”, dice. “Me quedé sin excusas. Era como, ‘está bien, supongo que esto es lo que tengo que hacer’, contó. La mujer asegura que mantuvo relaciones sexuales con Domingo en dos ocasiones, una de ellas en el hotel Biltmore de Los Ángeles y otra en el apartamento del tenor. Domingo, afirma, le mencionó una “superstición según la cual tenía que acostarse con una mujer antes de un espectáculo” para relajarse. “Cantaré mejor y será gracias a ti”, le dijo.



ayer La respuesta de Plácido Domingo

Luego de que se conocieran las acusaciones, Plácido Domingo, que no había querido responder a las preguntas de la agencia de noticias, publicó un comunicado donde hacía referencia al tema. “Las acusaciones de estas personas anónimas que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes y, tal y como se presentan, inexactas”, aseguró el cantante de 78 años.



“Aún así, es doloroso escuchar que pude haber molestado a alguien o haberlos hecho sentir incómodos, sin importar cuánto tiempo hace de esto, y a pesar de mis mejores intenciones”, agregó. El español aseguró que estaba seguro de que todas sus interacciones y relaciones “siempre eran bienvenidas y consensuadas”. “Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie”, insistió. Por otra parte, Domingo reconoció que “las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado”.



Ayer, la Asociación de Orquestas de Filadelfia canceló la actuación del tenor que estaba programada para el 18 de septiembre. “Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro, solidario, respetuoso y apropiado para la Orquesta y el personal, para artistas y compositores colaboradores, y para nuestro público y nuestra comunidad”, explicaron. A su vez, la Ópera de Los Ángeles, prometió hacer una investigación sobre el cantante.