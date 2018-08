Pity Álvarez cuando estaba prófugo: "La vida es así, por un gil se va terrible artista"

Mientras estaba prófugo por el homicidio de Cristian Díaz, el músico y cantante Cristian Álvarez Congiu, Pity Álvarez , le envió un mensaje de audio por WhatsApp a su madre, Cristina Congiu, en el que entre otras cosas le dijo, en referencia al crimen por el que está procesado con prisión preventiva: "La vida es así, por un gil se va terrible artista".



Además, el líder de Viejas Locas le dijo a su madre: "Yo te dije que si me internabas de vuelta iba a tomar una decisión. Lo sigo sosteniendo. Me da lástima no poder conocer a Blondie [en referencia a su hija pequeña]". La mujer interpretó que la "decisión" a la que se refería su hijo era la de suicidarse.

Así lo sostuvo el abogado Claudio Calabressi, que asesora a la madre del cantante, que pasa sus días de encierro en la cárcel de Ezeiza bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma).



Se trata de un área creada en 2011 con el objetivo de coordinar políticas públicas en materia de salud mental orientadas a personas privadas de su libertad con trastornos mentales o del comportamiento producto del consumo de sustancias psicoactivas.

"Cristina está muy preocupada. Teme que su hijo atente contra su propia vida o que las consecuencia de la abstinencia de drogas sean muy perjudiciales para su salud", había dicho Calabressi a La Nación pocas horas después de que la mujer visitara por primera vez a su hijo en la cárcel.



Pity Álvarez fue procesado con prisión preventiva por el juez Martín Yadarola por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego .



El magistrado explicó en su resolución de 36 páginas: "Independientemente de avanzarse en la concreción de estudios de mayor especificidad con la finalidad de completar el cuadro clínico y permitir a futuro un pormenorizado diagnóstico psicofísico del causante, considero que se encuentra a esta altura satisfecho el tamiz de la culpabilidad de Álvarez en el caso concreto, por lo que es factible avanzar en el presente proceso judicial frente a la conducta endilgada".

El audio que se conoció en las últimas horas empieza cuando Pity le dice a su madre: "Ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía, y me va a pasar a buscar el abogado y voy para allá".



Después se refiere a su "decisión", a lo del "terrible artista que se va", antes de cerrar, sin aclarar más: "Mandame eso que quiero ver cómo quedó y así yo me voy y dejo todo arreglado".