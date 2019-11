Pinocho Sosa se refirió al cáncer: "Es importante lo que tengo pero estoy seguro de que voy a salir adelante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ariel "Pinocho" Sosa visitó el programa Agitando (Canal 4), donde dialogó largo tendido sobre su presente luego de que le fue diagnosticado un tipo de cáncer.

"Estoy en proceso de recuperación,. Me siento muy fuerte mentalmente. Todo empezó con unos dolores insoportables de columna durante un mes. Un día no pude más y me internaron en La Española. Me trataron como a nadie", dijo.

"Descubrieron que tenía una fractura en una vértebra. Me analizaron la sangre y me diagnosticaron que tengo una enfermedad que es un cáncer que se llama mioloma múltiple. Por suerte lo tenemos controlado. Estoy muy bien cuidado".

Sosa agradeció a su hijo Gastón y a los médicos que lo atienden y detalló que se ha sometido a quimio y radioterapia. Se emocionó al recordar un gesto de Walter "Cucuzu" Brilka que juntó dinero para su medicación.

"Me siento muy bien ánimica y físicamente también. Me hicieron 25 radioterapias, me las hizo Ignacio, el hijo de Tabaré Vázquez", describió. En los próximos meses se someterá a un trasplante de médula.

"Es importante lo que tengo, pero estoy convencido de que voy a salir adelante", añadió.

"Tomé a esto como que Dios me paró a mí. Soy muy alocado; estoy ocho meses preparando un conjunto; después disfruto del carnaval pero luego me agarro 40 problemas", dijo.

El director de Zíngaros recordó la prueba de admisión que el conjunto pasó el 11 de noviembre y Sosa apareció en escena. "Quería estar con fuerza el 11 para agradecer a la gente", dijo.