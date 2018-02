Pinocho Sosa confirmó que Zíngaros vuelve a los tablados montevideanos

Ariel "Pinocho" Sosa confirmó que levanta la medida de no presentarse en los tablados montevideanos. La novedad se conoce luego de una reunión con las autoridades de DAECPU, de la cual el director de Zíngaros se habría llevado el apoyo de la directiva en su diferendo con los parodistas Aristophanes.

De acuerdo a lo trascendido, desde DAECPU se comunicarían con los responsables de Aristophanes, Federico Pereira y "Pollo" Perrone, para limar asperezas y para evitar que, de ahora en más, recurran a denuncias en las redes sociales.

"Por suerte, se arregló todo. No pedí sanciones para nadie, ni nada. Solamente que llame la directiva a este hombre (Pereira) y le digan que no use las redes sociales para quemar al carnaval", dijo Sosa a TV Show.

RELACIONADAS Zíngaros suspendió actuaciones en tablados de Montevideo pero seguirá concursando By Irene Nuñez Zíngaros suspendió actuaciones en tablados de Montevideo pero seguirá concursando Zíngaros suspendió actuaciones en tablados de Montevideo pero seguirá concursando La versión de Pinocho Sosa sobre la denuncia de Aristophanes By Belen Fourment La versión de Pinocho Sosa sobre la denuncia de Aristophanes La versión de Pinocho Sosa sobre la denuncia de Aristophanes Parodistas Aristophanes denuncian agresión de Pinocho Sosa By Miguel Bardesio Parodistas Aristophanes denuncian agresión de Pinocho Sosa Parodistas Aristophanes denuncian agresión de Pinocho Sosa

El conflicto se desató el fin de semana luego de que Aristophanes denunciaran en Facebook una "provocación" de parte de Sosa a la salida del tablado del Buceo. Pinocho dio su versión esta mañana en Desayunos informales y dijo que quienes insultaron, en primer lugar, habían sido componentes de Aristophanes. "Yo respondí porque no soy ningún santo", dijo.

También fustigó la actitud de los directores de Aristophanes de "victimizarse" en las redes sociales. "A los cinco minutos ya habían escrito el comunicado: ¡Ay, Pinocho nos insultó!", dijo con ironía.

Debido a ese diferendo, Sosa había decidido retirar su espectáculo de los tablados montevideanos, medida que ahora levanta.