Pico Mónaco no quiere hablar más de Pampita Ardohain: "Prefiero guardar mis sentimientos"

Mientras los rumores sobre la separación de Pampita Ardohain y Pico Mónaco se multiplican, no hay voces oficiales. Es por eso que la prensa del corazón está siguiendo los pasos de ambos protagonistas de la historia, para obtener alguna definición. Sin embargo, todo intento hasta ahora ha sido infructuoso. Recientemente, Pico fue interceptado por las cámaras de Implacables y dejó en claro que tiene sus razones para no hablar, por más que insistan en conocer los detalles de su vida privada: "Hablé mucho durante muchísimo tiempo y en esta parte prefiero no exteriorizar las cosas que me pasan".

"Entiendo tu laburo", le dijo al cronista. "No te voy a pedir que me comprendas porque es difícil. Todos quieren escuchar algo pero en esta ocasión prefiero guardar un poco mis sentimientos y las cosas que me estén pasando", explicó.

Apelando al argumento de que "el que calla, otorga", el notero le dijo que si no hablaba iban a aumentar los rumores: "Y bueno, dijeron tantas cosas", dijo resignado.​

Hace apenas un mes, Pampita había viajado al Mundial, a encontrarse con el extenista en Kazán, Rusia, para ver el partido por los octavos de final que se disputaban la selección argentina y Francia. Hasta ahí, todo parecía marchar sobre ruedas entre los novios. Pero fue después de ese viaje, cuando comenzaron las turbulencias para la modelo y conductora: renunció a su programa, Pampita Online, y viajó sola a España para pasar unos días en Ibiza y cumplir con un compromiso en Mallorca. ¿Y Mónaco? Siguió su rumbo desde Rusia a la Argentina y se desconoce si hubo otro reencuentro. Pampita volvió por su parte sin dar declaraciones. Por ahora, se habla de ruptura, pero la pareja ya ha atravesado situaciones similares. ¿Será el final definitivo?