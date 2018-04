Pico Mónaco lloró en el debut del programa de Pampita

El magazine Pampita Online, conducido por Carolina Ardohain, tuvo como estrella invitada en su programa debut al conductor Juan Pico Mónaco , pareja de la presentadora. El ex tenista se quebró en dos ocasiones hasta el llanto al hablar de su familia y los seres queridos que le acompañaron a lo largo de su carrera.



Con un tono descontracturado y a modo de encuentro entre amigos, el show tuvo algunos momentos picantes y otros muy emotivos para el entrevistado y su novia, quienes no negaron su deseo de ser padres en un futuro cercano.

Antes de entrevistar a Pico, Pampita presentó a los panelistas que la acompañarán en este nuevo ciclo, que se puede ver de lunes a vienes por Telefe, de 19 a 20 horas. Entre ellos están la modelo Sol Pérez , "casi abogada y que en una nueva faceta nos ayudará a resolver problemas de la vida cotidiana"; Luis Piñeyro y Barbie Simons , que traerán el día a día informativo de la farándula local e internacional; Federico Bal , que aportará anécdotas y noticias curiosas de la actualidad, y la actriz Angie Balbiani.

La producción le tenía preparadas al tenista varias sorpresas: un video con fotos de su perrito Osvaldo, de cuyas travesuras y destrozos (entre ellos sillones, cargadores de celular, zapatos y lámparas) habló la pareja; otro de sus sobrinas dedicándole un cariñoso saludo, de amigos y de su tía fallecida, quien fue su mentora y una de las personas, junto a su abuelo materno, que más apoyo le brindó.



Al ver a sus sobrinas, Pico no pudo contener las lágrimas. "Es la primera vez que me mandan un mensaje así", dijo, tras reconocer que el deporte de alto rendimiento "te saca muchas cosas, mucho tiempo para estar con la familia", lo cual le angustió.



Sobre su relación con Pampita y con los hijos que la conductora tiene fruto de su vínculo con Benjamín Vicuña , hablaron a continuación, cuando Pampita, en su rol de entrevistadora, le preguntó: "¿Qué son mis hijos para vos?". La respuesta del tenista fue: "Hoy representan mi día a día; son contención en muchos momentos y son alegría. Muchas veces me cuesta tener paciencia, eso es verdad ("la desarrollaste rápido y bien, doy fe", dijo ella), pero trato de hacerlo lo mejor posible y desde el espacio que me toca, obviamente, respetando al padre y a la madre", dijo el tenista sin dejar de lagrimear. "Estoy quebrado", se excusó.

En el piso lo visitó su amigo de la infancia Francisco y hubo lugar para anécdotas de los tiempos en que el tenista competía en la categoría Junior en el Torneo de Montecarlo y de los comienzos de su relación con Pampita. Ella sacó de una caja un celular y ambos contaron cuánto le costó a él acostumbrarse a los incansables sonidos de notificaciones del teléfono de ella sonando de madrugada de los chats de "mamis del colegio".

Pico Mónaco también habló de su nueva experiencia como conductor de televisión y reconoció que a veces le ganan los nervios y que "en vivo" siente "cosas similares" a las que vivía en las competiciones de tenis. Aun así, dijo que su deseo es seguir aprendiendo porque le "encanta" su nuevo trabajo.



Para el invitado, también tuvieron preguntas los panelistas. Barbie Simons quiso saber en qué cotidianidades es tirante la convivencia con Carolina. "Acostumbrado a la vida de hotel, yo al principio me sacaba la ropa y la dejaba por ahí y ella me decía: `venía para acá; la toalla, ¿por qué en el piso? ¿Y las medias? Van al canasto de la ropa sucia`. Al mes y medio, aprendí y ahora soy un lord", contó entre risas.



"La convivencia es muy difícil y las mujeres vienen con sus mañas", acotó Fede Bal, quien quiso saber, además, "cuál fue el pico máximo" de Pampita "en las noches en que se juntan y la pasan muy bien", dijo recurriendo a una metáfora con dos conejitos. "No lo voy a decir", dijo él; porque "es un caballero", añadió Pampita.



Angie Balbiani, quien fue la celestina que llevó a la presentadora al departamento de Pico en su primer encuentro, quiso saber qué sintió él esa noche. "Estaba nervioso, mirá la bomba que venía a verme", admitió él.



Luis Piñeyro tuvo más preguntas para Mónaco. ¿Tenista o conductor? "Me siento más cómodo en el tenis; quizás en unos años lo empate, porque la tele me encanta y tengo que progresar, pero el tenis es mi mundo". ¿Hijos o casamiento? ¿O en qué orden? "¡Qué presión! Puede ser un 2018 con sorpresas. Ambas cosas son muy lindas y muy tentadoras", dijo y dejó entrever que barajan la posibilidad.