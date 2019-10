Pico Mónaco habló tras el anuncio de la boda de Pampita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la separación definitiva de Pampita Ardohain en febrero, la vida de Pico Mónaco tomó nuevos rumbos. El extenista adoptó una vida de bajo perfil y comenzó una relación con la modelo francesa Diana Arnopoulos, que reside en Miami.

El conductor se encuentra en estos momentos en esa localidad, desde donde compartió estos días imágenes de la tarde de cambios climáticos por la que pasó en el hotel en el que se alojaba. Consultado por Impacables (Canal 9 de Buenos Aires) sobre los planes de boda de su exnovia con Roberto García Moritán, Pico expresó sus mejores deseos para Pampita.

"Sé que está en pareja y estoy feliz de verla contenta. No hablé más con Carolina pero obviamente siempre le voy a desear lo mejor", expresó, luego de aclarar que ya no tiene contacto con la ex de Benjamín Vicuña.

El deportista y su actual pareja se conocieron meses atrás y parece que el flechazo fue fuerte. A finales de mayo viajaron juntos a Chicago, a la boda de un amigo del extenista, y al mes siguiente a París, donde disfrutaron de una miniluna de miel que incluyó primera fila en Roland Garros, invitados por Rafa Nadal, gran amigo de Pico, para ver el match en el que el español le ganó al belga David Goffin.

Aunque por el momento prefieren mantener su historia en la más estricta intimidad, la pareja fue dando indicios a través de sus cuentas de Instagram del vínculo que los une: primero en Chicago y después en París, donde postearon fotos -por separado- en los mismos lugares, el mismo día y a la misma hora. Pero lo que dio la pista más firme de que la relación va en serio fue la comida por el cumpleaños de Diana, en la que Pico se sentó a su lado y fue presentado "oficialmente" al padre y los amigos de su novia, que viven en la capital francesa.



Alejado de Pampita, de la tele y de la alta exposición, Pico se instaló en Miami por lo menos hasta fin de año, donde tiene varios proyectos que lo entusiasman y aprovecha el tiempo libre para mejorar su golf.