Picantísimo cruce entre Federico Paz y Dady Brieva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dady Bireva fue uno de los protagonistas de la semana mediática, en Argentina, luego que sugiriera la posibilidad de crear un organismo, que investigue la labor de los comunicadores en los medios.

El miércoles, el humorista realizó un intenso tour mediático por medios locales con el "Chino" Volpato y Miguel Del Sel, integrantes del trío Midachi que se presentarán Montevideo y varias ciudades del interior. Invitados a Vamo' arriba, en Canal 4 , Brieva mantuvo un intenso diálogo con Federico Paz, que quiso saber un poco más sobre la visión del humorista con los periodistas.

El intercambio entre Paz y Dady empezó cuando el conductor le preguntó sobre la influencia de los periodistas y el cómico lo graficó: "Aca hubo un periodismo que trabajó para el poder. Siempre hay un dominante y un dominado. No siempre hay un Peñarol y un Nacional que los dos tienen poder. Por lo general es un Peñarol y un River... de Montevideo".

"¿Y no te arrepentís?", le consultó Paz. "No, ya estoy grande para arrepentirme", indicó Dady. Y aclaró que no dijo que los periodistas tienen que ser investigados por la Justicia: "No hay que ser tan literal, si no ese periodista que dijo 'es lo que hay' (en alusión a Alberto Kesman) significa 'conformémonos con cualquier cosa'. Y no quiso decir eso, 'cocinemos con lo que hay en la heladera' quiso decir en esa época'".



Dady amplió después su concepto sobre los periodistas: "Tiene que haber una mirada y un examen con el comportamiento periodístico, que ha incidido tanto en la opinión pública y ha cambiado las mentes del pueblo".

"¿Tanta fuerza creés que tiene los medios?", le respondió Federico Paz. Y Dady lo retrucó: "¿Usted cree que el periodismo no tiene importancia?".

"Los medios no son la Cruz Roja tienen y hay una pauta publicitaria del gobierno, por lo general. El poder de los medios siempre es el mismo", sostuvo Brieva.

Por último Brieva indicó que los artistas deben ser como los letristas de las murgas, no tienen que ser condescendiente con el poder. "Un artista es condescendiente, son como los caballos de estatua: no te cagan y no te llevan a ningún lado", graficó.

Mirá el video: