Picantes mensajes de Petinatti tras el hallazgo del contenedor con cocaína

"Luego de los 603 kilos de merca que salieron por el aeropuerto a Francia y las toneladas de cocaina encontradas en el barco mercante uruguayo en Alemania, el gobierno estudia cambiar la bandera y blanquear todo. #AsiEstamos", escribió el Orlando Petinatti, en un posteo que está acompañado por la foto de una bandera color toda blanca.

Petinatti no sólo se despachó con esa reflexión sobre la noticia que conmovió a la opinión pública, también aprovechó para hacer un recopilación sobre suecesos vinculados a la inseguridad que, según su criterio, fueron in crescendo hasta este hallazgo que lo tildó de exportación. "Primero se afanaron comercios, pero como no tenía comercio, no me importó. Después se afanaron peajes, pero como yo no tenía peajes, no me importó. Luego explotaron los cajeros, pero como yo no tenía cajero, tampoco me importó. Ahora exportan droga, pero ya es demasiado tarde...", indicó el conductor de Malos pensamientos (Azul FM).

Pero antes de la noticia del contenedor uruguayo con 4.500 kilos de cocaína, hubo otra noticia relacionada al narcotráfico. La misma tiene que ver con el peón de un campo del departamento de Artigas que recibió una pena de 8 meses de prisión por recibir paquetes de con drogas que le arrojaban desde una avioneta. Al respecto, el animador tuitteó con ironía: "Encontraron al peón. A ver si encuentran a la torre, al caballo, al alfil, la Reina y al Rey. Dificil el Jaque Mate... #QueFichas".