La picante opinión de Susana sobre Pampita: "Todas las semanas tiene un novio nuevo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo, Barby Franco y Fernando Burlando participaron del programa de Susana Giménez para hacer terapia de pareja en vivo. Mientras ambos charlaban sobre su vida privada y daban detalles sobre las razones por las que pospusieron por tercera vez su boda, el abogado mencionó a Pampita y provocó un picante comentario por parte de la diva de la televisión argentina.



"El otro día en un desfile, yo estaba sentado al lado de Pampita y Barby, vestida de novia, tiró el ramo y en vez de agarrarlo yo, lo agarró Carolina", contó el abogado. De inmediato, la conductora sorprendió al dar su opinión sobre la vida amorosa de la modelo: "Ah, pero ella sí que se casa cada cinco minutos. ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!", dijo.



Su comentario no pasó desapercibido porque hace alusión a los sucesivos noviazgos de Pampita tras terminar su relación con Pico Mónaco: entre febrero y julio salió con Mariano Balcarce, y desde agosto tiene un nuevo vínculo con Roberto García Moritán.



Ayer, en su programa de televisión Pampita Online, la modelo se refirió al tema. “No tuve tantos novios. Tuve tres en cuatro años”, dijo, mientras Rocío Guirao Díaz agregó: “Tampoco Susana es una carmelita descalza. Susana tuvo mil amores”.



“A mí me hubiera gustado, hace años… Me hubiera quedado con los primeros que tuve”, dijo la modelo. “Uno piensa que va a durar toda la vida y a veces dura un mes, y a veces dura cinco años o 10 años. Dura lo que tiene que durar, lo que está escrito, lo que Dios tiene escrito para uno”.



“Ya no estoy en edad para salir escondida. Me aburre. No podés salir a comer o ir al cine. Tal vez cuando era más joven tenía más paciencia, pero ahora quiero salir a la calle. Si no no hay relaciones”, finalizó la modelo.