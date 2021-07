Picante diálogo entre Viviana Ruggiero y el diputado frentista Daniel Gerhard por Cuba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación política en Cuba se ha convertido en tema de debate nacional luego de que generara un movimiento de protestas contra el régimen "revolucionario" en la isla caribeña. Todas las voces, de Canal 4, invitó a especialistas y políticos para un debate sobre la situación.

El diputado Daniel Gerhard, del MPP (Frente Amplio) defendió el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel en el entendido de que es un ensayo alternativo de modelo económico y asumió que el hambre es un problema mejor resuelto por Cuba que por las economías capitalistas.

"Es uno de los pocos países que ensaya una alternativa económica, con aspiraciones de igualdad y de más libertad, porque una persona con hambre no es libre de nada. Estaría bueno hacer una investigación sobre qué hace con su libertad la gente que acá (en Uruguay) acude a ollas populares", dijo el legislador.

Entonces la periodista Viviana Ruggiero lo interrumpió con una pregunta y un picante comentario. "Daniel, ¿vos fuiste a Cuba?". El diputado respondió negativamente y la comunicadora continuó: "Porque se nota un montón. Hay mucha gente que pasa hambre en Cuba, que toman agua de lluvia. Y cuando vas a determinadas zonas de La Habana, ves a todos los poderosos y tienen mega casas, mega autos".

"¿Vos pasaste hambre?", le preguntó entonces el diputado. Ruggiero respondió: "No, por suerte que no. Te pregunto porque necesitás verlo para sentir que realmente hay personas con hambre en Cuba". Luego le preguntó al diputado si no había cambiado en algún momento su pensamiento sobre la revolución.

"Yo creo en el socialismo porque vivo en Uruguay y veo las desigualdades tremendas del sistema capitalista", respondió.