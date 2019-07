Picante cruce entre Luis Alberto Carballo e Ignacio Saldombide

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La entrevista de Orlando Petinatti al expresidente de la AUF Sebastián Bauzá dejó mucha tela para cortar en redes sociales, en especial su pregunta sobre si consideraba a Óscar Tabárez "adalid de los valores" luego de lo sucedido con su empleada-amante.

El periodista deportivo Ignacio Saldombide, que suele ser crítico con la gestión del DT celeste, criticó empero al licenciado por la pregunta. "Acá se pasa un limite. Falta de respeto. Meterse en la vida privada. Pero se le festeja todo al "licenciado", escribió el cronista en la red social Twitter.

Acá se pasa un limite. Falta de respeto. Meterse en la vida privada. Pero se le festeja todo al "licenciado".

Petinatti consultó a Sebastián Bauzá si consideraba a Tabárez "adalid de los valores" tras el episodio con su empleada https://t.co/c4GeKqy8K1 vía @tvshowuru — Ignacio Saldombide (@nachosaldombide) 5 de julio de 2019

Cuando un seguidor le dijo que ese tipo de preguntas se la "hacìan todos", Saldombide discrepó. "Eso es un tema privado y de la justicia. Acá estamos para hablar de fútbol. Además, el licenciado se quiere hacer el Fantino y le queda enorme", escribió.

Aquí entra en juego otro comunicador. Luis Alberto Carballo salió al cruce de la comparación.

"Que complejo de inferioridad por Dios, siempre haciendo esas comparaciones , Fantino , Rial , Tinelli etc , @OPetinatti es el tipo más escuchado de la radio uruguaya hace años te guste o no te guste", trancó duro el conductor de Algo contigo.

Que complejo de inferioridad por Dios, siempre haciendo esas comparaciones , Fantino , Rial , Tinelli etc , @OPetinatti es el tipo más escuchado de la radio uruguaya hace años te guste o no te guste https://t.co/OLzCeMgWHL — Luis A. Carballo (@LuisCarballo4) 5 de julio de 2019

El periodista deportivo no demoró en devolver las "gentilezas". "Si Luis, tremendo complejo tengo. Que es el más escuchado no tengo duda. Ese poder no le da derecho a meterse con la vida privada de nadie. Hay límites. Dicho esto, la verdad te pareces mucho a Rial, en los gestos. Te mando un abrazo".

Si Luis, tremendo complejo tengo. Que es el más escuchado no tengo duda. Ese poder no le da derecho a meterse con la vida privada de nadie. Hay límites. Dicho esto, la verdad te pareces mucho a Rial, en los gestos. Te mando un abrazo. — Ignacio Saldombide (@nachosaldombide) 5 de julio de 2019

Carballo tampoco se quedó atrás y disparó hacia el exrelator de Sport 890. "Yo no puedo decir lo mismo de tu trabajo ya que nunca te escuche , lo voy a hacer para ver si te pareces a alguien", escribió.





Yo no puedo decir lo mismo de tu trabajo ya que nunca te escuche , lo voy a hacer para ver si te pareces a alguien. https://t.co/xJJjVar7wt — Luis A. Carballo (@LuisCarballo4) 5 de julio de 2019

Luego ambos bajaron el tono de la escalada. Saldombide le pasó el link de su canal de You Tube y Carballo aseguró que estaba escuchando junto a su compañero Gustavo Fernández Insúa. Todo terminó en saludos mutos.

Impecable Luis. Te paso el link de mí canal. Te va tomar unos minutos. Aprovecho para decirte que hace años me iba a dormir con el tren de la noche. Siempre me divertí mucho contigo. Una lastima que en 12 años en Sport 890 nunca me escuchaste. Saludos. https://t.co/2jxJQIixRw https://t.co/ZW7b6N1TrQ — Ignacio Saldombide (@nachosaldombide) 5 de julio de 2019