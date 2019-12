Picante cruce entre Julio Ríos y Pillo Larrea por el cierre de Fox Sports en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El final de Fox Sports Radio Uruguay se dio en muy buenos términos entre las autoridades de la cadena internacional y los periodistas que formaron parte del proyecto televisivo en su última instancia, con Mario Martínez en la conducción.

Sin embargo, este lunes en Las voces del fútbol (1010AM), Julio Ríos hizo un picante comentario sobre el final del ciclo televisivo que condujo hasta 2018, una vez que saltó el escándalo del AUF Gate.

Todo comenzó cuando el periodista empezó a referirse sobre su reciente salida de Punto penal y de Canal 10, que la diferenció sobre cómo se dio de Fox. Al respecto, Julio dijo que nunca entendió cómo por qué lo desvincularon de la señal deportiva y que no le dieron explicaciones al respecto, por más que era consciente que había incidido la crisis en la AUF. En el medio de ese descargo deslizó, a propósito de Fox Sports Radio: "Así les fue, y no me alegra por la gente que trabajaba porque yo no le deseo el mal a nadie. Pero así les fue, tuvieron que levantar la carpa e irse".

Escuchá el audio:

Al tanto del comentario que el conductor de Las vocoes del fútbol hizo al aire, Rodolfo Larrea, salió a responderle a través de su cuenta de Twitter.

Después de citar las frases del relator, "Pillo" arrobó a su excompañero de Fox Sports Radio y le comentó: "Desconozco los motivos por los que no seguiste y menos porque no te lo dijeron. Ahora, no embarres la cancha. La decisión de levantar la señal fue de Disney, la nueva empresa".

Mirá el tuit:

"Nunca me dijeron porque no segui"

" Bueno así les fue, se tuvieron que ir". @julrios123 en su programa.

Desconozco los motivos por los que no seguiste y menos porque no te lo dijeron. Ahora, no embarres la cancha. La decision de levantar la señal fue de Disney, la nueva empresa. — RODOLFO LARREA (@pillolarrea) December 30, 2019

¿Habrá respuesta de Ríos al comentario de Larrea?