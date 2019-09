Picante cruce entre Juanchi Hounie y Carolina Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Terminaba la sección en la que los invitados de Séptimo día (La tele) deben responder Sí/No a las preguntas que formuladas por panelistas del ciclo y llegó el turno de Juanchi Hounie. Su consulta: "El Frente Amplio, ¿debe fortalecer el impuesto al patrimonio e implementar un impuesto a las herencias elevadas como propone su programa en el próximo gobierno?".

Cuando llegó el momento de las respuestas, Oscar Andrade respondió sin vacilar: "claramente". Por su parte, Carolina Cosse tuvo algunos reparos con la formulación de la pregunta: "Hay que cumplir con el programa y el programa no dice exactamente eso". Juanchi aclaró que ese extracto lo sacó textual del programa de gobierno y se lo repitió. Sin embargo, Cosse no se quedó callada y le explicó: "Yo conozco el programa y seguramente mejor que tu y dice 'considerar la posibilidad'"; indicó la exministra.

Visiblemente molesto, Hounie le recordó a la consigna: "¿era sí o no?". "Dijiste mal la frase así que no aplica el sí o el no", dijo Cosse. Juanchi, por su parte le agregó: "No es así, lo tengo acá y si querés te lo paso por WhatsApp".