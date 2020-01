Picante cruce entre Gustavo Zubía y Rafa Cotelo por los insultos de las murgas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Zubía lanzó duras críticas a las murgas por considerar que sus críticas van "en una sola dirección" y habló de "totalitarismo carnavalero" por la identificación de las agrupación con la izquierda.

Los comentarios del diputado electo por el Partido Colorado generaron una catarata de respuestas, divididas entre apoyo y repudio.

Hablé de "totalitarismo carnavalero" y explico:

Una de las definiciones de totalitarismo es que asume la representación de la TOTALIDAD.

Por ello no habilita a las PARTES o sea los PARTIDOS ( políticos)

Cuando solo hay UNA representación de la realidad es TOTALITARIA...sencillo. — Gustavo Zubia (@GustavoZubia) January 31, 2020

El exfiscal, quien declaró haber sido letrista de Carnaval años atrás, dialogó este viernes sobre sus duras impresiones en el programa Bien igual, de Radio El Espectador.

Maxi Pérez y Rafa Cotelo, ambos murguistas, enfrentaron los argumentos del legislador entrante y Zubía rebatió.

En el fragmento más picante de la entrevista, Zubía mencionó que la murga Queso magro en su actuación 2020 califica de "sorete" al líder colorado Ernesto Talvi. Cotelo le recordó que actuando para Agarrate Catalina le dijo a José Mujica "mugriento, vago y viejo mantenido".

"¿Es lo mismo que sorete? No se me vaya por las ramas porque usted es uno de los infiltrados (...) Mantenido no es un agravio. Es una situación presupestual. Mugriento es algo de salud. No sea malo", dijo Zubía.

"Está con un insultómetro. Son agravios ambos", replicó Cotelo.