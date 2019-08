Picante cruce entre Graciela Bianchi y Daniel Castro por divulgación de video de una tanda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque sin nombrarlo, Graciela Bianchi salió al cruce de Daniel Castro por haber divulgado en video el fragmento de una discusión que sustuvo con Milton Romani en una tanda de Todas las voces de este martes.

"Yo me hago cargo siempre de lo que digo y de lo que hago, pero es falto de ética que el conductor de un programa levante en su cuenta de Twitter personal una discusión entre invitados fuera de aire", escribió la legisladora en Twitter una vez que vio las imágenes.

En concreto Romani acusó a Bianchi de "irreverente" por su actitud sobre el caso Nisman, en Argentina, un asunto sobre el que la legisladora blanca dio su enfoque el año pasado. "¿Querés hablar de ese tema?", le respondió Bianchi.

Daniel Castro se dio por aludido en el mensaje de Bianchi y respondió: "Lo hago siempre para reflejar que el debate continúa y no hay poses. Salvo tú,no hubo quejas,porque se sostiene al aire lo que se dice en los cortes. Y la discusión no es privada,sino en un set de TV ante decenas de personas. No hay conflicto ético. Si incomodó,.mis disculpas".